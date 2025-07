Sie steht nicht gern im Mittelpunkt, aber nach ihrem Auftritt gegen Frankreich ist das schwer zu vermeiden. Doch Torhüterin Ann-Katrin Berger behält ihre Ruhe – sie hat schon zu viel erlebt.

Von Anna Dreher, Zürich

Ann-Katrin Berger steht nicht gern im Fokus. Aber um jetzt wieder raus aus dem Scheinwerferlicht zu treten, ist es nach dem dramatischen Viertelfinale dieser Fußball-Europameisterschaft nun wirklich zu spät. Ihre Leistung gegen Frankreich war so überragend, dass auch der sog. Titan nicht anders konnte, als allen noch mal klarzumachen, wie überragend das war. Im Elfmeterschießen, natürlich. Aber vor allem Bergers Parade in der 103. Minute, als sie mit einem Hechtsprung ihre Richtung änderte und den Ball im Fliegen wegwischte; sonst wäre er in diesem wilden Spiel auch noch als Eigentor von Kapitänin Janina Minge hinter der Linie gelandet. Für Berger war ihre Aktion „Reaktion und Instinkt“. Und für Oliver Kahn: „Weltklasse!“