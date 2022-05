Die Bundesliga-Basketballerinnen der Angels Nördlingen können für eine weitere Saison auf Samantha Hill, 27, setzen. Die kanadische Nationalspielerin, Publikumsliebling und herausragende Akteurin der vergangenen Spielzeit, kehrt erneut ins Ries zurück. Mit einem Jahr Unterbrechung, als Hill ihr Glück in der ersten französischen Liga versuchte, wird es bereits ihre fünfte Saison in Nördlingen. In 25 Spielen der vergangenen Saison erzielte sie im Schnitt 16,4 Punkte, holte 4,3 Rebounds und verteilte 3,4 Assists. Dementsprechend lagen ihr dem Vernehmen nach etliche lukrative Vertragsangebote aus dem In- und Ausland vor. "Es war eine schwere Entscheidung, wo ich in der kommenden Saison spielen wollte", sagte Hill. "Aber am Ende des Tages ist Nördlingen und das Ries, wo ich sein will. Das ist für mich eine Heimat weit weg von der Heimat geworden."