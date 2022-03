Mainz gegen Bielefeld

Die Torlinientechnologie hat einen Blackout

In der 15. Minute der Partie zwischen Mainz und Bielefeld zeigt die Uhr von Schiedsrichter Felix Zwayer in einer knappen Situation einen Treffer an. Doch er und sein Team zweifeln, prüfen selbst - und verhindern ein Phantomtor. Von Frank Hellmann