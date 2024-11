Die Sammlung berühmter letzter Worte wurde im Sommer von Andy Murray erweitert. Der Spruch dieses schottischen Sportsmanns ist sogar zweifelsfrei verbrieft: „Ich habe Tennis sowieso nie gemocht.“ Diesen Einzeiler platzierte er kurz nach dem finalen Ballflug seiner Karriere beim olympischen Tennisturnier in Paris unter sein Twitterprofil. Schwarzer britischer Humor: Auch so lässt sich akut gefühltem Schmerz mit einem ironischen Twist der Stachel ziehen.

Der zweimalige Wimbledonsieger Andy Murray, ehemals Nummer eins der Weltrangliste, hat danach zu Hause in Südengland regelmäßig die Taschen ins Auto gepackt und auf den 18-Loch-Plätzen in den Hügeln Surreys sein Handicap verbessert. In drei Monaten von 7 auf 2, wie The Times berichtete. Auch das nahm er mit dem Humor des Aphoristikers. In seiner Kurzbiografie stellte er sich nun so vor: „I played tennis, now I play golf.“

Auch das Golfspiel hat ihn nicht ausgelastet. Wenn die vier Kinder in der Schule waren, so hat er kürzlich beiläufig erklärt, fing er manchmal spätestens am Mittwoch an, sich für den Rest der Woche zu langweilen. Deshalb verwundert nicht, dass er jetzt eine Aufgabe angenommen hat, die sicherlich zu den herausforderndsten in seinem alten Metier gilt und ihn vollkommen auslasten wird: Er soll den früheren Weltranglistenersten Novak Djokovic aus Serbien zum 25. Grand-Slam-Titel führen. Möglichst schon bei nächster Gelegenheit, im Januar.

SZ Plus Tennis bei Olympia : Novak Djokovic, der Vollendete Nach 24 Grand-Slam-Titeln gewinnt der Serbe mit 37 zum ersten Mal Olympiagold. Im Finale gegen Carlos Alcaraz entscheidet er einen Abnutzungskampf auf faszinierend hohem Niveau für sich – samt Wunderschlägen, wenn sie gefordert sind. Von Holger Gertz

Nichts anderes bezweckt diese Allianz, die seit ihrer Bekanntmachung am Samstag die Tennisszene verblüfft: Andy Murray, 37, hat sich bereiterklärt, dem eine Woche älteren Kollegen, einem seiner ärgsten Rivalen, als Trainer und Berater an der Seitenlinie zu sekundieren. Er wird in den kommenden Wochen mit Djokovic in der Trainingshalle stehen und nach dem Jahreswechsel bei den Australian Open in dessen Trainerloge sitzen. Die weitere Zusammenarbeit ist offen. Das Grand-Slam-Turnier in Melbourne hat Djokovic seit 2008 zehnmal gewonnen, so oft wie niemand sonst. 2023 verlor er ausgerechnet hier, an jenem Ort, an dem er dem Mythos der Unbezwingbarkeit so nahe kam, schon im Halbfinale – gegen den Jungspund Jannik Sinner, der ihm nicht einmal eine Breakchance einräumte. Das hat nach Djokovics Einschätzung zu seiner „leistungsmäßig schlechtesten Saison“ geführt. „Es ist an der Zeit, dass ich mir einen meiner härtesten Gegner ins Lager hole“, verkündet er nun in einem Video: „Willkommen Coach Andy Murray.“

Dieses Männerbündnis, das vor wenigen Monaten kaum jemand für möglich gehalten hätte, gibt der Idee der sogenannten Super Coaches einen neuen Dreh; darunter versteht man Tennisprominenz, die als Mentoren und Berater fungiert. Andy Murray hat das Konzept selbst einst populär gemacht, indem er sich 2012 den ehemaligen Weltklassespieler und achtmaligen Grand-Slam-Sieger Ivan Lendl an die Seite holte, der damals allerdings 52 Jahre alt und längst im Ruhestand war. Lendl war es, der binnen weniger Monate den hochveranlagten, in großen Finals aber zu nervösen Schotten zum Olympia-, US-Open und Wimbledonsieger formte. Djokovic hat seinerseits mit Super Coaches experimentiert: Er arbeitete kurz mit Andre Agassi, später mit Boris Becker und dann mit Goran Ivanisevic zusammen – alle drei mindestens ehemalige Wimbledonsieger. Die langjährige Allianz mit Ivanisevic endete im März, nach dem Australian-Open-Debakel; seitdem hat sich der serbische Rekordsieger mit wechselndem Trainerpersonal umgeben, zuletzt mit dem befreundeten Boris Bosnjakovic.

Djokovics Ziel ist klar definiert: der 25. Grand-Slam-Titel, der ihn zum Rekordhalter macht

Was Andy Murray ihm geben kann, ist unbezahlbar: unter anderem den Intellekt und die analytische Gabe eines Profis, der schon als Kind die Schwachpunkte im Spiel der Gegner fand und erbarmungslos, entschlossen, zäh für sich zu nutzen wusste. Djokovic kennt das seit Ewigkeiten, sie haben sich schon als kleine, schmächtige Jungen am Netz duelliert. Murrays Beharrlichkeit, drei Grand-Slam-Titel, zwei Goldmedaillen und die 46 Titel, die er in 20 Jahren auf dem Tenniscourt erstritt, führten dazu, dass das Dreigestirn des Tennis – Djokovic, Rafael Nadal und Roger Feder – zwischenzeitlich zu den „Großen Vier“ erweitert wurde. Nun bilden zwei von ihnen ein Team, mehr Kompetenz lässt sich auf einem Court nicht zusammenballen.

Murray hat Djokovic in zwei Grand-Slam-Finals geschlagen, in New York 2012 und Wimbledon 2013. Aber er hat auch acht dieser wichtigen Endspiele verloren, darunter viermal in Melbourne bei den Australian Open (2011, 2013, 2015 und 2016). Zur Ironie jüngsten Wendung der Geschichte passt, dass sie den schweren Norman Brookes Challenge Cup jetzt zu zweit erobern könnten.

Denn dem Dauersieger Djokovic, der 24 Grand-Slam-Trophäen gesammelt hat – mehr als die zurückgetretenen Rivalen Nadal (22) und Federer (20) –, fehlt noch dieser eine Titel. Dann hätte er endlich auch die Australierin Margaret Court in der Statistik übertroffen, die ebenfalls bei 24 Titel steht.

Was Andy Murray betrifft, ist davon auszugehen, dass er ohnehin ins Trainerfach gewechselt wäre. Allerdings hätte er vielleicht erst noch eine Weile Golf gespielt. Das Angebot von Djokovic jedoch war einmalig, es hätte sich nicht wiederholt, auch dem Serben läuft allmählich die Zeit davon.

Außerdem kannte Djokovic die letzten Worte Murrays – und nahm sie mit Humor auf. Ebenfalls mit einem flotten Einzeiler: „Er hat den Ruhestand sowieso nicht gemocht.“