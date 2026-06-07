Die Pressekonferenz war schon fast vorbei, da meldete sich eine junge Frau mit blonden, welligen Haaren zu Wort. Etwas piepsig und in gutem Englisch fragte sie: „Was ist das Beste an der Zusammenarbeit mit Mirra Andrejewa?“ Conchita Martínez lachte, grinste, sofort kam ihr in den Sinn: „Das Beste an der Zusammenarbeit mit Mirra Andrejewa ist, dass wir Uno spielen können, und ich gewinne immer.“ – „Das war’s? Viel Spaß?“ – Martínez lehnte sich jetzt vor Lachen zurück: „Viel Spaß! Ich bin gefeuert!“
French-Open-Siegerin AndrejewaErfolg, der süchtig macht
Lesezeit: 4 Min.
Mirra Andrejewa, hochbegabt, witzig und reflektiert, gewinnt im Alter von 19 Jahren die French Open. Ihren ersten Grand-Slam-Sieg verdankt sie der Expertise ihrer Trainerin Conchita Martínez – und dem festen Glauben an ihre eigenen Fähigkeiten.
Von Gerald Kleffmann, Paris
Lesen Sie mehr zum Thema