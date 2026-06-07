Mirra Andrejewa, hochbegabt, witzig und reflektiert, gewinnt im Alter von 19 Jahren die French Open. Ihren ersten Grand-Slam-Sieg verdankt sie der Expertise ihrer Trainerin Conchita Martínez – und dem festen Glauben an ihre eigenen Fähigkeiten.

Die Pressekonferenz war schon fast vorbei, da meldete sich eine junge Frau mit blonden, welligen Haaren zu Wort. Etwas piepsig und in gutem Englisch fragte sie: „Was ist das Beste an der Zusammenarbeit mit Mirra Andrejewa?“ Conchita Martínez lachte, grinste, sofort kam ihr in den Sinn: „Das Beste an der Zusammenarbeit mit Mirra Andrejewa ist, dass wir Uno spielen können, und ich gewinne immer.“ – „Das war’s? Viel Spaß?“ – Martínez lehnte sich jetzt vor Lachen zurück: „Viel Spaß! Ich bin gefeuert!“