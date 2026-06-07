Zum Hauptinhalt springen

French-Open-Siegerin AndrejewaErfolg, der süchtig macht

Lesezeit: 4 Min.

Siegerbild mit Hund: Mirra Andrejewa, die  Coupe Suzanne Lenglen in einem Arm und Luna im anderen.
Siegerbild mit Hund: Mirra Andrejewa, die  Coupe Suzanne Lenglen in einem Arm und Luna im anderen. Guglielmo Mangiapane/Reuters

Mirra Andrejewa, hochbegabt, witzig und reflektiert, gewinnt im Alter von 19 Jahren die French Open. Ihren ersten Grand-Slam-Sieg verdankt sie der Expertise ihrer Trainerin Conchita Martínez – und dem festen Glauben an ihre eigenen Fähigkeiten.

Von Gerald Kleffmann, Paris

SZ bei Google bevorzugen

Die Pressekonferenz war schon fast vorbei, da meldete sich eine junge Frau mit blonden, welligen Haaren zu Wort. Etwas piepsig und in gutem Englisch fragte sie: „Was ist das Beste an der Zusammenarbeit mit Mirra Andrejewa?“ Conchita Martínez lachte, grinste, sofort kam ihr in den Sinn: „Das Beste an der Zusammenarbeit mit Mirra Andrejewa ist, dass wir Uno spielen können, und ich gewinne immer.“ – „Das war’s? Viel Spaß?“ –  Martínez lehnte sich jetzt vor Lachen zurück: „Viel Spaß! Ich bin gefeuert!“

Zur SZ-Startseite

Björn Borg im SZ-Interview
:„Ich wusste: Ich werde sterben, wenn ich die Drogen nicht loswerde“

Björn Borg war der erste Popstar des Tennis, bis er abrupt die Karriere beendete und privat wie beruflich abstürzte. Im Interview spricht der bald 70-Jährige über lauernde Fans in Hotels, Kokainnächte in New York, zwei Nahtoderfahrungen – und darüber, wie er sein Glück wiederfand.

SZ PlusInterview von Gerald Kleffmann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite