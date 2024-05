SZ: Herr Obst, Sie haben einmal erzählt, dass Sie sich nach einem Junggesellenabschied mit zwei Kumpels ein Tattoo stechen lassen wollten, und nur Sie haben es durchgezogen. Haben Sie eigentlich auch ein WM-Tattoo, oder hat Johannes Thiemann wieder gekniffen?

Andreas Obst (lacht): Ich habe bisher kein WM-Tattoo. Dafür muss man ein bisschen Zeit einplanen, die hatte ich noch nicht. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass noch eines kommt.

Und dann eins für die erste deutsche Meisterschaft gleich dazu?

Wichtig wäre erst mal, dass ich die Möglichkeit bekomme, eines machen zu können.

Sie haben einmal gesagt, Sie fänden es cool, in fremden Hallen nicht der Liebling der Zuschauer zu sein. Spüren Sie als Weltmeister mehr Zuneigung?

Ja, schon. Man bekommt jetzt sogar im Bayern-Trikot eine gewisse Wertschätzung statt der sonst üblichen Abneigung. Vor oder nach dem Spiel kommen Leute mit Autogramm- oder Fotowünschen auf einen zu. Das hat sich schon ein bisschen geändert.

Glauben Sie, das könnte in den Playoffs kippen, wenn man wieder mehr Rivale als Weltmeister ist?

Das könnte passieren. Es ist immer eine Mischung, auch auf dem Feld. Thiemann ist ein guter Freund von mir, aber wenn wir gegeneinander spielen, ist das auf dem Parkett passé. Man schätzt sich, aber nach dem Sprungball wird dir nichts geschenkt.

Detailansicht öffnen Der Moment, der Andreas Obst (rechts, am Boden) in die Geschichtsbücher katapultierte: Mit 24 Punkten führte er Deutschland als Topscorer zum Sieg gegen die USA und damit ins WM-Finale. (Foto: Tilo Wiedensohler/camera4+/Imago)

Auswärts schlägt den Bayern oft Hass entgegen. Der frühere Kapitän Nihad Djedovic hat das erzählt, auch Heiko Schaffartzik.

Ja, diese Geschichten, wenn wir nach Berlin kommen. Bayern ist selten der Liebling der Leute, da gibt es oft eine Vorgeschichte. Djedo und Heiko haben ja vorher in Berlin gespielt, das war dann nicht der Move, den alle sehen wollten, als sie zum FC Bayern gingen. Da entstehen dann auch persönliche Fehden, das gehört dazu.

Was bedeutet der WM-Titel mannschaftsintern? Haben Weltmeister mehr Verantwortung mit Blick auf die Playoffs?

Ich denke, dass unser Wort schon etwas bedeutet im Team, dass das eine gewisse Rolle spielt und auch spielen sollte. Wir haben jetzt auch diese Erfahrung. Wir drei (Isaac Bonga, Niels Giffey und Obst, d. Red.) kommen meistens von der Bank, da können wir schon einen Push aufs Feld bringen.

Erinnern Sie sich noch oft an den 8. September?

Das Halbfinale?

Genau. 24 Punkte gegen die USA, schlagartig waren Sie im Fokus. Was hat das für Sie persönlich geändert?

Es gab viele Jokes über das Team USA, ich fand das schon sehr witzig und hoffe, dass mir das bei Olympia nicht auf die Füße fällt. Aber das war so ein Spiel, wofür man lebt. Als Kind träumt man von solchen Abenden. Und dass es dann so passiert ist, war schon etwas Besonderes; ich werde nun häufiger mal erkannt. Ich habe es sehr genossen, das wird mir auch keiner mehr nehmen können.

Nach Ihren Leistungen haben viele Fachleute gefordert, Obst gehört in die NBA. Was ist danach passiert: Gab es Überlegungen und Angebote?

Das schmeichelt einem natürlich. Ich traue mir die NBA zu und denke, dass ich in der richtigen Situation eine gute Rolle spielen könnte. Diese Situation muss sich allerdings ergeben. Aktuell ist es kein Thema, ich habe hier einen Vertrag. Es wäre auch gefährlich, wenn mir so etwas in diesem Sommer zu Kopf steigen würde. Ich schaue lieber, was im Hier und Jetzt so geht. Aber ja: Ich würde es nicht ausschlagen.

Wenn zuerst die Ziele mit dem FC Bayern erreicht sind, wird die Option NBA ja sicher nicht kleiner?

Richtig. Aber jetzt will ich deutscher Meister werden, wir alle wollen das unbedingt.

Sie haben vor der WM den Vertrag beim FC Bayern um drei Jahre verlängert. War das im Nachhinein ein bisschen voreilig?

Ich habe mich in der Situation hier einfach sehr wohlgefühlt und tue es immer noch. Die Richtung, die Bayern gehen will, hat mir sehr getaugt, weil sie angreifen und sich in Europa etablieren wollen. Dieses Jahr ist das in der Euroleague leider nicht so gelaufen wie erhofft, aber der FC Bayern ist ein Name, der in aller Welt bekannt ist. Hier zu spielen, ist etwas Besonderes, das würde ich immer wieder so machen.

Zurück zur Meisterschaft. FCBB-Geschäftsführer Marko Pesic hat gesagt, sie ist Pflicht.

Das unterschreibe ich ...

... vor einem Jahr. Es hat bekanntlich nicht funktioniert. Ist der Druck jetzt noch größer?

Ich verspüre auch jetzt keinen Riesendruck, aber jeder von uns weiß: Wenn wir die Meisterschaft nicht holen, wäre das eine fehlgeschlagene Saison, dann hätten wir underperformt. Klar sind wir Erster der Hauptrunde und haben den Pokal gewonnen - aber das Double ist das Minimum, bei der Qualität und den Möglichkeiten, die wir haben.

In der Vorsaison wurden Sie von Ulm im Halbfinale rausgekegelt. Was hat die Mannschaft daraus gelernt?

Letztes Jahr fehlte uns gegen Ulm der Saft. Es war eine lange Saison mit vielen Verletzungen, auch am Ende haben ein paar Spieler wie Lucic komplett gefehlt. Das hat uns sehr wehgetan. Ich denke, bei vielen war schon ein bisschen der Kopf aus, der Fokus hat nicht mehr gereicht nach fast zehn Monaten Saison.

Und warum reicht es diese Saison?

Es wird wieder intensiv mit einem engen Spielplan, aber wir haben dieses Jahr einen tiefen Kader und viel rotiert, also die Spielzeiten gut verteilt. Wir sollten daher physisch und mental bereit sein. Und auf dem Papier, das sagen die Fachleute, ist die Konkurrenz vielleicht nicht ganz so stark wie in den letzten Jahren. Ich bin mir da nicht sicher. Es kann alles passieren, das hat uns Ulm (deutscher Meister, d. Red.) gezeigt.

Im Gegensatz zur Vorsaison sind alle Spieler fit, auch Sie sind nach einer längeren Verletzung rechtzeitig zurückgekehrt. Wie nahe sind Sie an Ihrer Bestform?

Es war eine lange Auszeit, das war nicht schön. Ich bin noch nicht da, wo ich gern sein wollte, aber auf einem guten Weg.

Drei Weltmeister im Kader, ein NBA-Champion, Spieler aus europäischen Topteams - ist diese Mannschaft nicht auch besser als im Vorjahr?

Vom individuellen Talent sind wir auf jeden Fall besser.

Und Sie haben einen Trainer, der weiß, wie man die Euroleague gewinnt. Warum hat es dann für die Playoffs in der europäischen Königsklasse nicht gereicht?

Wir haben zu Saisonbeginn ein paar Spiele ärgerlich oder unnötig abgegeben und hatten insgesamt zu wenig Konstanz. Klar, wir hatten einen großen Umbruch und haben bis Dezember wieder ohne Lucic spielen müssen, gegen Ende auch ohne Booker und mich. Doch natürlich haben wir uns mehr erwartet. Ich denke, es war ein Lehrjahr. Man hat gesehen, dass wir mehr dafür arbeiten müssen, erwachsener und mental stärker zu spielen. Weil in der Euroleague jedes Spiel knallhart ist, egal, ob du gegen den Ersten oder Letzten spielst.

In der Euroleague ist der FC Bayern oft Außenseiter, in der BBL immer Favorit. Macht den Spielern dieses Spannungsverhältnis zu schaffen?

Schwer zu sagen, ich denke, wir sind uns eher oft selbst im Weg gestanden. Was die Experten sagen, ist uns egal. Natürlich weiß man, was in Madrid oder Barcelona auf einen zukommt, aber das spielt eine untergeordnete Rolle.

In der kommenden Saison spielt der FC Bayern im brandneuen SAP Garden vor 11 500 Zuschauern, statt bisher 6500 im BMW Park. Dort soll die europäische Spitze angegriffen werden, mittelfristig will der Klub unter die Top Vier, auch das hat Pesic gefordert. Wie schnell ist das zu bewerkstelligen?

Ich hoffe, dass die Halle weiter voll ist und wir wie bisher unterstützt werden. Wir haben bei der WM gezeigt, was Basketball für ein geiler Sport ist, auch die Euroleague ist ein großartiges Format. Die neue Halle wird ein Aushängeschild in Europa sein, das wird ein richtig krasses Ding. Das steht auch für den Anspruch des FC Bayern, in Europa zu den Topteams zu zählen. Aber es ist ein Prozess, für den man viel investieren muss, in jeder Beziehung. Ich denke, es ist für den FC Bayern machbar - wie lange es dauert, ist schwer zu sagen. Ich hoffe, dass wir als Mannschaft schnell lernen.

Reicht die Qualität im Kader für Europas Spitze, oder muss der Verein nachlegen?

Die individuelle Qualität hätte definitiv für die Playoffs reichen müssen, aber das allein macht kein Team aus.

Die Belastungen im Basketball sind enorm. Die WM war gerade vorbei, da ging es wieder los mit Euroleague, Bundesliga und Pokal, jetzt sind die Playoffs, dann Olympia, nächstes Jahr ist eine EM. Ist das nicht zu viel?

Das ist knackig. Irgendwann kommt die Phase, da nimmt sich der Körper die Pause selbst - im Zweifel mit einer Verletzung. Das war bei mir ein paar Mal der Fall in den letzten beiden Jahren, zum Glück nie etwas Gravierendes.

Da müssen Sie ja froh sein, dass ihr Team die Euroleague-Playoffs verpasst hat, die jetzt gerade laufen?

Es stimmt schon, diese Belastungen sind zu viel. Die Saison ist extrem lang, wir haben bis zu den Playoffs schon 72 Spiele abgerissen; dann im Sommer noch Nationalmannschaft, da sind elf Monate im Jahr komplett verbucht. Maximal vier Wochen frei ist nicht viel. Und das seit vier Jahren: Olympia in Tokio, dann EM, dann WM, jetzt wieder Olympia. Ich weiß nicht, was die Lösung ist, aber man sollte schon diskutieren, wie man das Pensum runterschrauben kann. Es geht um das Wohl der Spieler und letztlich auch des Spiels, denn irgendwann leidet die Qualität.

Denken Sie schon an Olympia?

Erst mal sind die Playoffs, aber klar: Das ist vom Prestige her schon noch mal top. Die USA kommen mit ihren ganzen Superstars der vergangenen 15 Jahre, LeBron James, Steph Curry oder Kevin Durant, das ist schon krass. Wir werden alles tun, um vorn dabei zu sein.

Der Verband hat gerade bekannt gegeben, dass Trainer Gordon Herbert nach den Spielen aufhört. Spielt das eine Rolle?

Nicht bei Olympia, denke ich. Wir sind eine richtige Einheit und haben die vergangenen drei Jahre erfolgreich gestaltet. Eine Olympiamedaille als Bestätigung und Abschluss wäre super, aber WM-Gold ist schwer zu toppen.

Und am besten mit einem Sieg gegen die USA?

Es wird interessant zu sehen, wie diese Starmannschaft so drauf ist, aber verstecken müssen wir uns nicht.

Die Amerikaner freuen sich bestimmt auch auf eine Revanche. Die WM-Niederlage wurde als große Schmach empfunden.

Das glaube ich schon, wir spielen ja in der Vorbereitung gegen sie, da können sie schon ein bisschen Dampf ablassen (lacht).

Gibt es nach den Spielen vielleicht ein neues Tattoo?

Ich habe schon ein Olympia-Tattoo, das kann ich aber dann ergänzen.