Es war der 8. September 2023, als die Welt des Basketball-Profis Andreas Obst eine andere wurde. Ein Pass von Dennis Schröder, Obst ließ Tyrese Haliburton mit einem Sidestep aussteigen, nahm Maß und traf mit seinem Distanzwurf zum 111:107 gegen die USA. Ein Distanzwurf, wie er ihn tausende Male abgefeuert hatte; dieser aber ereignete sich im WM-Halbfinale und traf den Topfavoriten ins Herz. Obst bewies bei seinem Wurf nicht nur Nervenstärke, er legte die Basis für den Überraschungserfolg – und damit zum ersten Titelgewinn einer deutschen Auswahl bei Welttitelkämpfen. Seither war Obst auch auf dem großen Parkett ein Name.