Es war der 8. September 2023, als die Welt des Basketball-Profis Andreas Obst eine andere wurde. Ein Pass von Dennis Schröder, Obst ließ Tyrese Haliburton mit einem Sidestep aussteigen, nahm Maß und traf mit seinem Distanzwurf zum 111:107 gegen die USA. Ein Distanzwurf, wie er ihn tausende Male abgefeuert hatte; dieser aber ereignete sich im WM-Halbfinale und traf den Topfavoriten ins Herz. Obst bewies bei seinem Wurf nicht nur Nervenstärke, er legte die Basis für den Überraschungserfolg – und damit zum ersten Titelgewinn einer deutschen Auswahl bei Welttitelkämpfen. Seither war Obst auch auf dem großen Parkett ein Name.
Andreas ObstDer begehrteste Basketballer der Bundesliga
Andreas Obst sammelt Rekorde, sein Vertrag bei den Bayern läuft aus. Der Klub will ihn halten und „an die Schmerzgrenze gehen“, doch manche trauen Obst auch die NBA zu.
Von Ralf Tögel
