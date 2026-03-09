Um 9.36 Uhr schob sich Andrea Rothfuss auf die Tofana-Piste von Cortina d’Ampezzo, und schon das kam einem kleinen Wunder gleich: dass sie hier am Montagmorgen überhaupt an den Start gehen konnte. Das muss man erst mal schaffen, über 20 Jahre bei allen Paralympischen Winterspielen dabei zu sein, angefangen 2006 in Turin. 36 Jahre alt ist die Schwarzwälderin inzwischen, 14 Medaillen sind im Laufe ihrer Para-Karriere zusammengekommen. Und nun: noch einmal Spiele in Italien.