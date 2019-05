31. Mai 2019, 16:58 Uhr Tennis Petkovic plant Job als Sportmoderatorin

Bei diesen French Open ist Andrea Petkovic die einzige Deutsche in Runde drei.

Neben dem Tennis kümmert sie sich um weitere Standbeine.

Der SZ bestätigt die 31-Jährige, dass sie eventuell schon dieses Jahr ins Fernsehen als Sportmoderatorin einsteigt.

Von Gerald Kleffmann , Paris

Andrea Petkovic gab im Verlauf dieser French Open bislang zwei Pressekonferenzen, fürs Erste lässt sich festhalten, zu welchen Themen sie noch nicht befragt wurde: Urlaubspläne, Anlagetipps und wie sie Robert Habeck findet. Ansonsten wurde Petkovic um sehr viel gebeten, etwa darum, "Philosophisches" über Sandplätze zu sagen, die Größten ihres Sports zu benennen, zu schildern, wie sie Entscheidungen treffe, welchen Einfluss ein Besuch in Woodstock auf ihre literarischen Ergüsse hatte, ob Serena Williams ein Symbol für soziale Bewegungen sei und, auch dies, warum sie sich einen Knoten ins Tennishemd gemacht habe. "Ich trainiere nicht sechs Stunden am Tag und sehe blendend aus für mein Alter", sagte sie da ohne zögern, "um dann bei einem Grand Slam wie ein Kasten auszusehen."

Petkovic, nun also auch schon 31 Jahre alt, ist immer noch unverwechselbar, ein Original auf der Tour, was gerade in Roland Garros die internationalen Reporter bestens wissen. 2014 stand die Darmstädterin hier im Halbfinale, damals parlierte sie viel über Sartre. Kam auch gut an. Ein besonders harter Kern an Petko-Jüngern, zu denen auch ein Reporter der New York Times gehört, pilgert verlässlich zu absolut jeder ihrer Interviewrunden. Ganz Amerika muss demnach mit Artikeln zu Petkovic geflutet werden. "Die fragen mich immer, die fragen mich immer", sagte Petkovic einmal in einem Moment der Ermattung. Schon beantwortete sie die Fragen der deutschen Reporter. Die hängen auch ständig an ihr dran.

Die nach wie vor durchtrainierte Athletin ist eben seit 13 Jahren eine der prägenden deutschen Spielerinnen. Der eine große Titel oder die eine Superleistung, mit der man sie ewig in Verbindung bringen würde wie Angelique Kerber mit ihren drei Grand-Slam-Siegen oder Sabine Lisicki mit dem Wimbledon-Finale, fehlen ihr zwar. Aber das macht nichts. Sie ist ein Gesamtkunstwert als Persönlichkeit. Das ist ihr Vermächtnis. Wobei die aktuell 68. der Weltrangliste auch auf dem Platz ihr Können gelegentlich noch aufblitzen lässt.

Petkovic hat ihre Mitte gefunden

Bei diesen French Open ist sie die einzige Deutsche in Runde drei, zuerst hatte sie die Amerikanerin Alison Riske 2:6, 6:3, 7:5 besiegt, dann die Trickserin Su-Wei Hsieh aus Taipeh 4:6, 6:3, 8:6. "Ich habe in den ersten Matches unter großem Druck gezeigt, als ich fünfmal mit dem Rücken gegen die Wand stand, dass ich noch ein paar Schlenkerchen in mir habe", sagte Petkovic. Mit dieser Analyse wäre zu einer zweiten Grand-Slam-Runde alles gesagt. Aber weil bei Petkovic stets tieferschürfende Narrative zu entdecken sind, machen sich alle auf die Suche danach.

Die jüngste Brüterei in Petkovic hat ergeben: Sie hat ihre Mitte gefunden wie wohl noch nie. "Ich glaube weiter an mich", ordnete sie die Spätphase ihres Schaffens ein und erklärte: "Was mir auf jeden Fall ganz viel Entspannung gibt: Das Ende naht. Gar nicht, weil ich jetzt aufhören will. Mir macht es mehr Spaß als jemals zuvor. Aber ich habe nicht mehr diesen Druck." Früher fühlte sie weniger Stress, als sie noch weit oben stand in der Weltrangliste. Sie erreichte ja alle Hauptfelder großer Turniere. Ihr erstes Hoch hatte sie 2011, als sie erstmals in den Top Ten war. Als sie abrutschte, folgte das erste Tief. "Ich war wie von Rache getrieben", schilderte sie in Paris, "wie ein Kill Bill, uuuarrhh, ich zeig's allen, uuarrhh! Das war der einzige Zweck in meinem Leben."