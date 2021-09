Von Jürgen Schmieder, New York

Es war dann doch schnell vorbei mit der Freundschaft zwischen Andrea Petkovic und Garbiñe Muguruza. Die hatte zu Beginn des Jahres begonnen, als die beiden in Australien gemeinsam in Quarantäne waren und dort nicht nur miteinander trainierten, sondern sich auch abseits des Platzes kennenlernten. "Ich mag sie, weil sie ein bisschen anders drauf ist - sie hat mir zum Beispiel erzählt, dass sie gerne allein im Wald leben würde", sagte Petkovic vor der Zweitrundenpartie bei den US Open am Mittwoch: "Ich habe auch gesehen, wie hart sie an sich arbeitet. Sie ist wirklich 'ne toughe Olle."

"Toughe Olle", das ist eine Spielerin, die sich quälen kann und auf dem Platz nicht ablenken lässt von Sympathien für die Gegnerin, sondern ihr die Bälle humorlos um die Ohren knallt. Das tat Muguruza bei dieser Partie im Louis Armstrong Stadium, doch Petkovic ist natürlich auch eine "touge olle", also war es eine unterhaltsame Partie, bei der sich zwei Spielerinnen auf ähnlichem Niveau die Filzkugel zuprügelten, bis eine den Ball nicht mehr erlaufen und wieder ins Feld zurückspielen konnte.

Entscheidend dabei allerdings: Es war dann eben doch nur ähnliches Niveau. Petkovic war dran an Muguruza, sie lieferte hochklassige Ballwechsel, sie hatte Chancen; doch am Ende war Muguruza eben die toughere Olle. Beispiel dafür war jener Ballwechsel, der zum Satzball im ersten Durchgang für Muguruza führte: Es war ein spektakulärer Austausch, Petkovic probierte den Gewinnschlag - doch der war einen Nanometer, vielleicht nur einen Fentometer zu lang, und im Tennis ist es eben gerade bei Partien wie dieser nun mal so: Man kann nahe dran sein und ist doch weit weg, wenn der Ball in diesen fünf, sechs Momenten ein winziges Stück in die falsche Richtung fliegt. Noch ein Beispiel: Den ersten Breakball im zweiten Satz, der dann auch zum entscheidenden Spielgewinn führte, holte sich Muguruza mit einem Netzroller.

Petkovic, 33, muss sich trotz der 4:6, 2:6-Niederlage nicht grämen, und das tat sie auch nicht - gerade wegen dieser Freundschaft zu Muguruza. "Wir hatten einige unfassbar intensive Einheiten miteinander, die mir gezeigt haben, wie viel Spaß es mir macht, so hart an mir zu arbeiten und rauszufinden, was ich noch erreichen kann", sagte sie vor der Partie: "Und es hat Spaß gemacht, vor Zuschauern zu spielen." Sie hat also noch was vor, die toughe Olle.