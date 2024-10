Die Prämisse war klar formuliert vom Geschäftsführer-Duo des TV Großwallstadt: „Der Nachfolger muss in unser Anforderungsprofil passen“, erklärte Stefan Wüst, nachdem sich der Handball -Zweitligist von Trainer Michael Roth getrennt hatte. Der ehemalige Nationalspieler hatte auch als Trainer einen bekannten Namen, erworben unter anderem bei der MT Melsungen, der HSG Wetzlar – und dem TV Großwallstadt. Zu Erstligazeiten natürlich, im Juli 2023 hatte der 62-Jährige zum zweiten Mal beim unterfränkischen Traditionsklub angeheuert. Mit mäßigem Erfolg – geschuldet auch einer langen Auszeit wegen einer Hüftoperation.

Weil eine Entzündung in der operierten Hüfte die Vorbereitung erneut behinderte und der Saisonstart mit zwei Niederlagen aus drei Spielen daneben ging, stellte ihn der Klub frei. Man wolle sich Zeit lassen bei der Suche nach einem Nachfolger, der Neue soll auch die U23-Mannschaft sowie die Junioren-Akademie in sein Wirken einschließen, erklärte Michael Spatz, TVG-Urgestein und Geschäftsführer-Kollege von Wüst. Etwas mehr als zwei Wochen später präsentierte Spatz nun den Nachfolger: André Lohrbach wird übernehmen, Co-Trainer Povilas Babarskas wieder ins zweite Glied zurücktreten.

Gleich zu seinem Debüt gastiert der neue Trainer mit Großwallstadt zum Franken-Derby in Coburg

Lohrbach hat zwar keinen so bekannten Namen wie sein Vorgänger, der 35-Jährige gilt aber als Talententwickler, beim deutschen Rekordmeister THW war er für die U19 verantwortlich. Auch sein Anspruch, nach fünf erfolgreichen Jahren beim Drittligisten TSV Altenholz, mit dem die Kieler eine Kooperation betreiben, „im Leistungshandball den nächsten Schritt zu gehen“, passt in die TVG-Matrix.

Lohrbach bringt Bundesliga-Erfahrung als Spieler der SG Bietigheim mit und hat bis 2026 mit Option auf eine weitere Spielzeit in Großwallstadt unterschrieben. Lohrbach sei mit einem überzeugenden Konzept, einer „klaren Linie und Ideen zur Umsetzung“ vorstellig geworden, erklärte Spatz. Als sowohl der TSV Altenholz als auch der THW Kiel Zustimmung signalisierten, sei alles sehr schnell gegangen, nun freut sich Lohrbach auf „ein tolles Projekt“. Die Voraussetzungen sind ebenfalls positiv: Am Wochenende gewann der TVG gegen Hagen mit 28:26 Toren sein zweites Heimspiel. Dem ersten Auftritt unter seiner Leitung ist zudem große Aufmerksamkeit sicher: Am Samstag (19.30 Uhr) gastiert der TVG zum Franken-Derby beim HSC Coburg.