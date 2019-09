Robert Lewandowski raufte sich mehr als einmal die Haare. Ausgerechnet in seinem 107. Länderspiel für Polens Fußball-Nationalmannschaft und seinem Rekordspiel kassierte der Superstar von Bayern München durch das 0:2 (0:1) in Slowenien eine nicht einkalkulierte Pleite. Das Team um Kapitän Lewandowski ließ in der Gruppe G der EM-Qualifikation die ersten Punkte liegen, während sich Verfolger Österreich mit einem 6:0 (2:0) gegen Lettland für das Schlagerspiel am Montag in Warschau gegen die Polen warmschoss. "Wir haben zwei Fehler gemacht", kommentierte der für den FC Bayern in der laufenden Bundesliga-Saison schon sechsmal erfolgreiche Lewandowski, "und die wurden mit Gegentoren bestraft. Wir hatten zu wenige Argumente auf unserer Seite, um für Punkte zu kämpfen."

In Ljubljana machten Aljaz Struna (35.) und Andraz Sporar (65.) den Sieg für den Außenseiter perfekt. Polens Torjäger vom Dienst weiß, dass es gegen die rot-weiß-rote Mannschaft trotz des 1:0-Hinspielsieges in Österreich kein Selbstläufer wird. Lewandowski: "Wir wollen ein anderes Gesicht zeigen, wir haben schon häufiger nach Niederlage eine entsprechende Reaktion gezeigt. Ich hoffe, es wird diesmal genauso, aber es ist kein einfaches Match. Es muss sich einiges ändern bei uns." 65 Prozent Ballbesitz, aber nur ein Torschuss waren eine mehr als mäßige Ausbeute. Seinen Länderspielrekord musste Lewandowski im Übrigen am Ende teilen, denn Ex-Bundesliga-Profi Jakub Blaszczykowski bestritt bei seiner Einwechslung nach 70 Minuten ebenfalls seinen 107. Einsatz.

Harry Kane gelingen drei Tore für England

Trotz eines Treffers des Neu-Leipzigers Patrik Schick hat die tschechische Fußball-Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation eine schmerzhafte Niederlage im Kosovo kassiert. In Pristina unterlag der Europameister von 1972 1:2 (1:1) und erlitt damit einen herben Rückschlag im Kampf um das Endrunden-Ticket. Schick, den RB Leipzig am letzten Tag der Transferperiode von AS Rom ausgeliehen hat, brachte die Gäste früh in Führung (16.). Kurz darauf gelang Vedat Muriqi von Fenerbahce Istanbul (20.) der Ausgleich, in der zweiten Halbzeit schoss Mergim Vojvoda von Standard Lüttich (66.) die Gastgeber zum Sieg. Die Tschechen fielen in der Gruppe A mit sechs Punkten aus vier Spielen auf den dritten Platz hinter England (drei Spiele, neun Punkte) und Kosovo (vier Spiele, acht Punkte) zurück.

Die Engländer wahrten dank Stürmer ihre makellose Bilanz. Nach einem Dreierpack des Angreifers von Bayern Münchens Champions-League-Gegner Tottenham Hotspur setzten sich die Three Lions in Wembley mit 4:0 (1:0) gegen Bulgarien durch. Der frühere Bundesliga-Star Krassimir Balakow kassierte im dritten Spiel als bulgarischer Nationaltrainer die dritte Niederlage. Kane, der mit 26 Treffern im Nationaltrikot mit Ex-Kapitän Bryan Robson gleichzog, brachte England nach einem haarsträubenden Abwehrfehler der Bulgaren in Führung (24.). Nach dem Wechsel war der 26-Jährige zweimal per Foulelfmeter erfolgreich (49./73.). Zudem traf Raheem Sterling (55.) für die Engländer, bei denen der Dortmunder Jadon Sancho in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde.

. Für den WM-Zweiten Kroatien traf beim 4:0 (1:0)-Erfolg in der Slowakei auch Bayern-Neuzugang Ivan Perisic (46.). Bei Belgiens 4:0 (1:0)-Pflichtsieg beim Fußball-Zwerg San Marino war der Ex-Dortmunder Michy Batshuayi zweimal erfolgreich (43./Handelfmeter, 90.+2). 100-Millionen-Mann Gareth Bale sicherte Wales mit seinem Treffer in der 84. Minute den schwer erkämpften 2:1-Erfolg gegen Aserbaidschan. "Gareth hat so viele wichtige Tore für Wales in den letzten Jahren erzielt. Er hat großen Charakter gezeigt", sagte Wales-Teammanager Ryan Giggs.