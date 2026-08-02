Jubel, Ovationen und eine spontane Umarmung nach einer durchaus überraschenden Nachricht: Der stark umworbene Fußball -Nationalspieler Nadiem Amiri hat bei einem Fan-Abend des FSV Mainz 05 angekündigt, bei dem Bundesligisten zu bleiben. „Es wurde in den letzten Tagen viel geschrieben. Ich hatte auch wirklich viele Angebote. Ich habe aber mit der Familie entschieden, auf jeden Fall hierzubleiben“, sagte Amiri bei der Veranstaltung im Trainingslager in Tirol.

Unter den Fans brach daraufhin großer Jubel aus, der 29-Jährige wurde nach dem Bekenntnis sogar umarmt, wie ein Video zeigte, das die Mainzer kurz danach in den sozialen Medien posteten.

Amiri hatte sich zuletzt im Hinblick auf seine Zukunft bedeckt gehalten, auch als es wiederholt Medienberichte über einen möglichen Wechsel gab. Der 29-Jährige hatte mit zwölf Toren in der vergangenen Bundesliga-Saison und zwei WM-Einsätzen für das DFB-Team wieder Begehrlichkeiten geweckt. Es war übrigens nicht das erste Mal, dass sich Amiri ein solches Bekenntnis für den traditionellen Fan-Abend im Trainingslager der Mainzer aufhob. Ähnliches trug sich schon vor einem Jahr zu.

In Tirol spielte das Team von Trainer Urs Fischer 3:3 gegen den italienischen Erstligisten Udinese Calcio. Sheraldo Becker mit zwei Toren und Ransford Königsdörffer trafen für die Mainzer.