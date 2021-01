"Verrückte Reise": Frank Roser hat die Rangers schon zweimal zu Aufstiegen geführt, wie hier 2014 in die GFL 2. Dann ging er nach Texas, als Assistenzcoach zu den Miners. Später trainierte er ein japanisches Team. Inzwischen ist Roser zurück in München.

Frank Roser hat die München Rangers zu zwei Aufstiegen geführt. Nach aufregenden Lehrjahren in USA und Japan ist er nun wieder ihr Trainer - und darf die Drittliga-Footballer auf einem nagelneuen Gelände in Freiham betreuen.

Von Christoph Leischwitz, München

Die München Rangers sind einer der ersten Vereine, die nach Westen gezogen sind, und die Gründe dafür liegen auf der Hand. "Allein der Kunstrasen ist eine Goldgrube", schwärmt Trainer Frank Roser. Der Sportpark Freiham ist ein Großprojekt der Stadt, es entsteht eine barrierefreie Anlage, auf der viele Sportarten Platz finden werden. Die bis dahin nomadisierenden Drittliga-Footballer der Rangers siedelten sich schon am 7. Juli an, da fand in Freiham das erste Training statt. "Wir haben den Platz von 17 bis 22 Uhr. Fünf Tage die Woche", sagt Vorstand Dennis Kunze in einer Tonlage, als ob er es immer noch nicht ganz glauben könne. Immerhin gab es einmal eine scrimmage, eine Art Testspiel gegen Starnberg. Zwar fiel auch die dritte Liga und die Frauen-Bundesliga der Pandemie anheim, aber wer kann schon von sich behaupten, im Jahr 2020 so etwas wie Aufbruchsstimmung verspürt zu haben?

In Freiham gibt es auch einen Fitnessraum für die Footballer. Trainer Roser will Yoga-Einheiten einstreuen

Im Sommer war Roser noch nicht Münchner Trainer. Doch die neue Anlage ist ein Paradebeispiel dafür, wie durch verbesserte Infrastruktur ein Entwicklungsschub entsteht. Roser ist ein erfahrener Coach, der sicherlich auch einen Job in der ersten oder zweiten Liga finden könnte. Freiham war einer der Hauptgründe, warum der 36-Jährige nun wieder ein Ranger ist. "Die Facility ist total wichtig", sagt er.

Ein Grund ist das pure Erscheinungsbild: "Wenn man sein Auto in eine Werkstatt bringt, und der Mechaniker hat eine Bruchbude, dann bekommt der doch auch Schwierigkeiten, sein Geschäft zu führen." Roser hat nun auch noch ein kleines Büro, in dem man Besprechungen abhalten kann, "nicht mehr beim Fast Food um die Ecke". Es gibt auch einen Fitnessraum, Roser will Yoga-Einheiten einstreuen.

Solche Möglichkeiten findet Roser nicht nur angenehm, er ist sie auch gewöhnt. In früheren Tagen hat er die Rangers schon zweimal zu einem Aufstieg geführt, 2012 und 2014. "Das war eigentlich mit die erfolgreichste Zeit der Rangers", sagt der heutige Vorstand Kunze. In der Zwischenzeit dürfte Roser nicht gerade ein schlechterer Coach geworden sein. "Ich habe eine verrückte Reise gemacht", sagt er selbst.

Detailansicht öffnen "Wir haben den Platz von 17 bis 22 Uhr. Fünf Tage die Woche": Ein Blick auf das neue Gelände in Freimann. Feldlinien und die Tore kommen erst im neuen Jahr. (Foto: Rangers/oh)

Es ging zunächst nach Westen, Richtung USA, und dort in den Süden. An der University of Texas in El Paso durchlief er mehrere Assistenztrainer-Jobs in Verbindung mit einem Studium. Er stand am Seitenrand, wenn sein Team, die Miners, vor 80 000 Zuschauern spielten, einige der damaligen Gegner sind schon jetzt bekannte NFL-Profis. Er wollte seinen Master-Studiengang zu Ende bringen und bewarb sich deshalb für ein Arbeitsvisum, wurde dann aber nicht mehr eingestellt. "Aber nach Hause wollte ich auch nicht", sagt er.

Und so wurde er Co-Trainer in der japanischen Football-Liga, bei den Lixil Deers in Chofu, das ungefähr so weit westlich von Tokios Downtown liegt wie Freiham vom Marienplatz. Zurzeit wohnt Roser wieder in der Heimat in Königsbrunn bei Augsburg. Weit hat er es also auch nicht zum Training.

Selbst Japan sei dem Football in Europa weit voraus, sagt Roser. Yardlinien auf dem Kunstrasen seien dort selbstverständlich, ebenso, dass immer genug Bälle vorhanden sind. "Da pumpen die Rookies die vor jedem Spiel auf und lassen nach jedem Training die Luft wieder raus. Dann kam ich nach Ingolstadt, wo der Rasen gesperrt ist, wenn's regnet", erzählt Roser, der vor und nach seinen Auslandsaufenthalten für die dortigen Dukes arbeitete.

Erfahrene US-Trainer oder Deutsche, die im Ausland viel erlebt haben, bringen oft hohe Erwartungen an ihre Mannschaft mit. Roser kennt dieses Problem, und will das fast schon professionelle Umfeld, das die Rangers nun genießen, einzig für eine schrittweise Entwicklung nutzen. Was also ist der Anspruch der Rangers, immer vorausgesetzt, die kommende Spielzeit verläuft wieder normal?

Detailansicht öffnen "Derzeit kann ich einfach nicht die Zeit aufbringen, die eine solche verantwortungsvolle Position benötigt": Der langjährige Headcoach David Spitz legt eine Footballpause ein. (Foto: privat/oh)

Das Thema Aufstieg umschifft Vorstand Kunze zwar ein bisschen, aber klare Ziele gibt es: "Wir haben die letzten drei Jahre immer oben mitgespielt und immer den Aufstieg knapp verpasst", sagt der 30-jährige ehemalige Spieler. "Frankie" müsse jetzt nicht sofort den Aufstieg schaffen, "sondern uns nachhaltig in höheren Ligen etablieren". In zwei Jahren könne man dann ja mal sehen, wie es weitergeht. Roser selbst sagt: Wenn man die Spieler beständig besser mache, wäre der Aufstieg nur eine logische Konsequenz.

Bei den Rangers hat sich in der Zwischenzeit auch viel getan. Der langjährige Vorstand Michael Arzberger hat seinen Posten an Kunze abgegeben. Und auch der langjährige Headcoach David Spitz legt eine Footballpause ein. "Derzeit kann ich einfach nicht die Zeit aufbringen, die eine solche verantwortungsvolle Position benötigt", sagt er. Auch hier hatte die Pandemie negativen Einfluss genommen. Das Problem, Sportler ohne Pflichtspiele bei Laune zu halten, das gab es im vergangenen Jahr natürlich auch in jener Sportart, deren Mannschaft aus gut und gerne 50 Spielern besteht. Der Zulauf hat sich abgeschwächt, doch es gibt ihn noch. Und so dürfte auf der Freihamer Anlage auch in Zukunft einiger Betrieb herrschen, wenn die Rangers wieder trainieren.