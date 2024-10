Quarterback-Legende Tom Brady steht vor einer Rückkehr in die National Football League – als Klubbesitzer. Der 46-Jährige wird voraussichtlich bei der Herbstversammlung der NFL-Eigentümer am Dienstag in Atlanta als Minderheitseigentümer der Las Vegas Raiders zugelassen. Dies berichtet das Portal ESPN mit Verweis auf Ligaquellen. Der Finanzausschuss der nordamerikanischen Football-Profiliga (NFL) habe Bradys Angebot geprüft und plant, es den anderen Eigentümern zur Abstimmung vorzulegen, wobei 24 der 32 Eigentümer der Liga zustimmen müssen.