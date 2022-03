American Football:Brady will doch lieber weiterspielen

Brady will doch lieber weiterspielen

Von Thorsten Denkler, New York

Der US-Football-Star Tom Brady hat seinen Rücktritt vom Rücktritt erklärt. Auf Twitter schreibt er in der Nacht: "In den vergangenen zwei Monaten ist mir klar geworden, dass mein Platz immer noch auf dem Spielfeld ist und nicht auf der Tribüne. Diese Zeit wird irgendwann kommen. Aber nicht jetzt. Ich liebe meine Team-Kollegen und ich liebe meine Familie, die mich unterstützt. Sie machen das alles möglich. Ich komme für meine 23. Saison nach Tampa zurück."

Er schreibt dann noch "Unfinished Business LFG" dahinter. Er habe also seinen Job noch nicht erledigt. Was genau der erfolgreichste Spieler der NFL mit seinen 44 Jahren und nach nach 22 Profijahren damit meinen könnte, ist nicht ganz klar. Zu beweisen sollte sich der Quarterback in seinem Sport im Grunde nichts mehr haben.

Das Kürzel "LFG" ist eine Abkürzung für "Let´s fucking go" - Jetzt geht es verdammt noch mal los. Eigentlich hätte sein Familienleben jetzt losgehen sollen. Am 1. Februar hatte Brady seinen Rücktritt als Profispieler auch deshalb verkündet. "Meine Spielerkarriere war eine aufregende Reise, die meine Vorstellungskraft bei weitem überstieg und voller Höhen und Tiefen war", schrieb er auf Twitter. "Aber jetzt ist die Zeit gekommen, um meine Zeit und Energie auf andere Dinge zu fokussieren."

Brady spielt seit 2019 für die Tampa Bay Buccaneers. Und wird das jetzt wohl noch mindestens eine weitere Saison tun.