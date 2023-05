Die Washington Commanders aus der National Football League gehen für eine Rekordsumme an eine neue Besitzergruppe. Ein Konsortium um den Investor Josh Harris hat sich mit den bisherigen Eigentümern Dan und Tanya Snyder am Freitag (Ortszeit) auf einen Verkauf des Football-Teams geeinigt, laut dem TV-Sender ESPN für eine Rekordsumme von 6,05 Milliarden Dollar (rund 5,6 Milliarden Euro). Im August des vergangenen Jahres waren die Denver Broncos für die damalige Rekordsumme von 4,65 Milliarden Dollar verkauft worden. Die Zustimmung der NFL gilt als Formalie. Harris wird damit bei der dritten US-Sportmannschaft einsteigen. Ihm gehören auch Anteile am Basketball-Team Philadelphia 76ers und dem Eishockey-Team New Jersey Devils.