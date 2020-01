San Francisco (dpa) - Der deutsche Football-Profi Mark Nzeocha von den San Francisco 49ers blickt dem Super Bowl mit Ehrfurcht entgegen. "Ja, es ist immer noch ein unbeschreibliches Gefühl, ein Kindheitstraum. Das ist die NFL, du stehst im Finale, und die ganze Welt schaut zu. Das ist noch nicht ganz bei mir angekommen, ein absoluter Traum und ein unglaubliches Gefühl", sagte der 30 Jahre alte Verteidiger Antenne Bayern in einem Interview.

Der Franke spielt seine fünfte Saison in der National Football League und steht mit den 49ers in der Nacht zum 3. Februar (MEZ) in Miami gegen die Kansas City Chiefs im Super Bowl. "Das ist eines meiner Rituale, die ich vor jedem Spiel mache: Ich stehe an der Seitenlinie, und während der Nationalhymne schaue ich mich um, um zu realisieren, wie krass das ist, wo ich hier angekommen bin und wo ich hier eigentlich spielen darf", sagte Nzeocha, der zu Beginn seiner Karriere bei den Franken Knights in Rothenburg ob der Tauber spielte. "Das ist eine super Ehre, dass du vor Millionen spielen darfst und im Super Bowl sogar vor der ganzen Welt. Das ist schon krass."