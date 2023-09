Verletzt nach 4:04 Minuten: Quarterback Aaron Rodgers, umjubelter Zugang der New York Jets.

Der Neubeginn dauerte nicht einmal fünf Minuten. Quarterback Aaron Rodgers, 39, griff nach dem Ball, schaute sich kurz um, sah einen Verteidiger auf sich zurennen, versuchte noch, dem Angriff mit einer Körperdrehung auszuweichen - doch Leonard Floyd von den Buffalo Bills brachte den Spielmacher zu Fall. Rodgers blieb liegen, ehe ihn zwei Helfer vom Feld führten. Entsetzen machte sich breit bei den New York Jets und in der National Football League (NFL). Erste Diagnose: Die linke Achillessehne ist kaputt.

"Es sieht nicht gut aus", sagte Robert Saleh, Cheftrainer der Jets, die Rodgers im spektakulärsten Deal des Sommers verpflichtet hatten. Die 18 Jahre zuvor war Rodgers das Gesicht der Green Bay Packers gewesen, doch der bisweilen sehr eigenwillige Superstar und die Bosse funkten längst nicht mehr auf einer Wellenlänge: Er wollte weg. Seit dem Wechsel wirkte Rodgers wie neugeboren, die Jets wagten gar vom Super Bowl zu träumen. Bis Montagabend.

Nach 4:04 Minuten im ersten Viertel musste Zach Wilson für Rodgers einspringen: Der Quarterback, dessen schwankende Leistungen die Jets erst zur Verpflichtung des Altstars bewogen hatten, führte die New Yorker zu einem 22:16 nach Verlängerung gegen die hoch gewetteten Buffalo Bills. Doch alles drehte sich im MetLife Stadium in East Rutherford von New Jersey im Anschluss um den verletzten linken Unterschenkel von Rodgers, der beim Einlauf noch begeistert empfangen worden war.

Todunglücklich war vor allem Duane Brown, dessen Aufgabe es ist, den Quarterback zu schützen, allerdings zunächst auf einen anderen Gegenspieler fixiert war. Es wird wohl dauern bis Rodgers, nach dem Rücktritt von Tom Brady der Alterspräsident der NFL, wieder spielen kann - schlimmstenfalls ist die Saison für ihn bereits zu Ende, noch ehe sie richtig begonnen hat.

Rodgers gilt als einer der besten Quarterbacks in der NFL-Geschichte: Nach drei Jahren als Ersatzmann hinter dem legendären Brett Favre war er ab der Saison 2008 Stammspieler und wurde seither viermal zum wertvollsten Spieler der Liga gewählt. Im Februar 2011 führte er sein Team zum Sieg im Super Bowl.