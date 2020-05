Die beiden eines Raubüberfalls verdächtigen NFL-Profis DeAndre Baker und Quinton Dunbar sind auf Kaution aus dem Gefängnis entlassen worden. Den Footballspielern wirft die Polizei in Miramar in Florida laut Haftbefehl vor, auf einer Party am Freitag nach einem Streit andere Menschen bedroht und beraubt zu haben. Baker, 22, der für die New York Giants spielt, soll eine Pistole gezogen und mit dem 27 Jahre alten Dunbar (Seattle Seahawks) Bargeld und teure Uhren geraubt haben. Baker zahlte umgerechnet rund 185 000 Euro Kaution, Baker 92 000 Euro, wie die Agentur AP meldet. Beide hatten sich tags zuvor gestellt. US-Medien berichten, dass die Anwälte der beiden Sportler in einer Stellungnahme davon sprechen, dass es entlastende Videoaufnahmen und Zeugen gebe, die die Unschuld der Footballer beweisen.