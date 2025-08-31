Die Munich Ravens haben den Einzug ins Endspiel der European League Of Football (EFL) verpasst. Sie verloren am Sonntag das Playoff-Halbfinalspiel gegen die Stuttgart Surge im heimischen Sportpark Unterhaching mit 13:27. Für die Münchner war es nach zuvor neun Siegen in Serie und einer beeindruckenden 11:1-Hauptrunde das abrupte Saisonende. Die Stuttgarter, die am 7. September zuhause das Finale bestreiten, waren die einzige Mannschaft, die die Münchner in der Hauptrunde bezwungen hatte.