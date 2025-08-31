Die Munich Ravens haben den Einzug ins Endspiel der European League Of Football (EFL) verpasst. Sie verloren am Sonntag das Playoff-Halbfinalspiel gegen die Stuttgart Surge im heimischen Sportpark Unterhaching mit 13:27. Für die Münchner war es nach zuvor neun Siegen in Serie und einer beeindruckenden 11:1-Hauptrunde das abrupte Saisonende. Die Stuttgarter, die am 7. September zuhause das Finale bestreiten, waren die einzige Mannschaft, die die Münchner in der Hauptrunde bezwungen hatte.
Die Ravens bissen sich an der Stuttgarter Defensive, die statistisch zu den besten der EFL zählt, die Zähne aus. Die Offensive müsse sich steigern, „wir müssen unserem Quarterback mehr Zeit geben, den Pass zu werfen“, sagte ein sichtlich emotionaler Ravens-Cheftrainer Kendral Ellison zur Halbzeit. Das gelang allerdings nicht, Stuttgart war zu stabil.