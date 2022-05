Je ein Vertreter aus Oberbayern, Niederbayern und Schwaben: Für die drei bayerischen Teams in der German Football League beginnt am Wochenende die Saison: Die Munich Cowboys empfangen mit ihrer neuen Cheftrainerin Nadine Nurasyid und dem ebenfalls neuen Quarterback Wyatt Smith die Marburg Mercenaries (Samstag, 16 Uhr, Dantestadion), die Allgäu Comets am Sonntag den Aufsteiger Straubing Spiders (15 Uhr, Illerstadion).