Metz und Zierer auf dem Weg in die NFL

Zwei bayerische Footballspieler haben am vergangenen Wochenende die erste große Hürde auf dem Weg zu einer möglichen NFL-Karriere genommen. Der Neuöttinger Lorenz Metz, 25, bei den Kirchdorf Wildcats großgeworden, wurde von den Chicago Bears verpflichtet. Der gebürtige Münchner Kilian Zierer, 23, in der Jugend für die Munich Cowboys und die Allgäu Comets aktiv, wechselt zu den Houston Texans. Zierer hatte zuvor in Auburn auf dem College gespielt, Metz lief fürs College in Cincinnati auf. Beide spielen auf der Position des Offensive Tackle, beide wurden nicht im Rahmen der Auswahlbörse der US-amerikanischen Profiliga, der Draft, verpflichtet, sondern unmittelbar danach als Undrafted Free Agents eingekauft. Demnach können sie von ihren Klubs zwar jederzeit gekündigt werden, haben nun aber die Chance, sich für den 53-Mann-Kader zu empfehlen, der kurz vor Saisonstart Anfang September festgelegt wird.