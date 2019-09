Artikel per E-Mail versenden

Hamburg (dpa/lno) – Die Kiel Baltic Hurricanes haben auch ihr letztes Heimspiel in der Gruppe Nord der German Football League verloren. Am Samstag unterlagen die Norddeutschen den Berlin Rebels im Kilia-Stadion vor 2065 Zuschauern trotz einer 9:7-Halbzeitführung mit 9:21 (0:7/9:0/0:0/0:14) und mussten im 13. Spiel die zehnte Niederlage hinnehmen müssen. Sie rangieren weiter an siebter Stelle unter acht Teams.

Immerhin gelangen den Kielern nach zuvor zwei Spielen ohne eigene Punkte wieder ein Touchdown durch Markell Castle und ein Feldtor durch Benedikt Englmann. Am kommenden Samstag muss das Team von Headcoach Timo Zorn beim bereits feststehenden Nordmeister Braunschweig Lions antreten.