Hamburg (dpa/lno) – Die National Football League (NFL) will ihr Flag-Programm an deutschen Schulen etablieren und hat sich Hamburg als ersten Standort ausgesucht. Am Sonntag startete das Projekt auf dem Trainingsgelände der Hamburg Blue Devils. Trotz Regens waren mehr als 50 Schüler und Lehrer von zehn ausgewählten Schulen der Hansestadt auf die Anlage gekommen. In den kommenden vier Monaten soll Flag-Football Teil des Sportunterrichts sein. Den Abschluss des Programms bildet ein Turnier mit allen teilnehmenden Schulen. Das Siegerteam reist zum Pro Bowl 2020 nach Orlando in Florida.