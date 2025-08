Im Streit um die Zukunft der European League of Football (ELF) hat nun auch Geschäftsführer und Hauptgesellschafter Zeljko Karajica seinen Rücktritt angekündigt. Das teilte die ELF mit. „Zeljko Karajica bleibt bis zum Ende der laufenden Saison als Co-CEO im Amt, um gemeinsam mit seinem Nachfolger einen erfolgreichen Abschluss der Spielzeit 2025 zu gewährleisten und einen reibungslosen Übergang zu ermöglichen“, heißt es in einer Mitteilung der Liga.

Der Krach bei der ELF geht damit weiter. Vor einigen Tagen hatten schon drei andere Führungskräfte um Commissioner und ELF-Mitbegründer Patrick Esume ihren Rückzug angekündigt. Grund für den Schritt des ehemaligen Profis und TV-Experten seien laut Esume „unüberbrückbare Differenzen“ mit Karajica gewesen.

„In den kommenden Tagen werden wir einen erfahrenen Co-CEO und Chief Financial Officer (CFO) offiziell vorstellen. Dieser Schritt wurde von allen ELF-Gesellschaftern einstimmig beschlossen“, erklärte Karajica nun nach seiner Rücktrittsankündigung. Man wolle das Fundament der Liga weiter stärken und den eingeschlagenen Wachstumskurs fortsetzen.

Bevor es zu den Rücktritten in der ELF gekommen war, war ein interner Konflikt zwischen Klubs und Liga ausgebrochen. Eine Allianz aus neun Teams beklagt sich unter anderem über mangelnde Transparenz bei Verträgen sowie zeitweise verzögerten Zahlungen an die Klubs. Auch über die fehlende Infrastruktur in der Liga, die seit der Gründung stark gewachsen war, herrscht Unmut. Die Vereinigung strebt weitreichende Veränderungen an und droht alternativ mit dem Bruch.