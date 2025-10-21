Nach seinem zweiten Super-Bowl-Triumph mit den Philadelphia Eagles beendete Brandon Graham im März seine Footballkarriere, sieben Monate später kehrt der Defensive End zurück. Graham hat sich mit dem Titelverteidiger auf einen Vertrag geeinigt und geht damit bei den Eagles in seine 16. NFL-Saison – ein weiterer Klubrekord. Denn Graham hat auch mehr Spiele für die Franchise gemacht als jeder andere (206).

Graham, im Draft 2010 Erstrundenpick der Eagles, hatte sich während der vergangenen Saison einen Trizepsriss zugezogen, war aber im Super Bowl wieder dabei. „Die Energie, die BG mitbringt, ist beispiellos. Es wäre großartig, einen solchen Spieler in der Kabine zu haben“, hatte Linebacker Nakobe Dean am Sonntag zu einer möglichen Rückkehr des 37-Jährigen gesagt, „und er kann definitiv immer noch spielen.“ Graham hatte bereits den Super Bowl LII (2018) mit Philadelphia gewonnen. Nun will der Routinier mit dem Champion den nächsten Meisterring holen.