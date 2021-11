American Football ist in der Gleichberechtigung weiter als andere Sportarten - das hat viel damit zu tun, wie sich die Mannschaften zusammensetzen. Nadine Nurasyid von den Munich Cowboys ist die erste Cheftrainerin in der Bundesliga.

Von Christoph Leischwitz

Klar, auf dem Weg zur Footballspielerin startet man am besten mit Ballett. Nadine Nurasyid begann mit drei Jahren. Bis sie zwölf war, machte die Münchnerin das harte Training mit, sie hatte Auftritte in der Staatsoper und im Prinzregententheater, sie entwickelte starken Ehrgeiz, auch Körperbeherrschung ist natürlich etwas, das man für andere Sportarten gebrauchen kann. Die wichtigste Gemeinsamkeit zu ihrem heutigen Lieblingssport sei aber etwas ganz anderes: "Die Coaches schreien einen an", sagt Nurasyid, "und ich finde das ziemlich ähnlich wie beim Ballett."

Gewiss wird auch sie auch mal laut werden in ihrer neuen Rolle. Wahrscheinlich hat sie das sogar schon oft gemacht, denn die Sportwissenschaftlerin hat schon mehrere Jahre als Assistenztrainerin gearbeitet. Doch ab sofort ist Nadine Nurasyid, 35, die Cheftrainerin des Football-Bundesligisten Munich Cowboys - eine Frau als Coach, das ist für die erste Liga ein Novum. Schon als Spielerin galt sie als gute Leserin der gegnerischen Spielzüge, sie brachte hohes taktisches Verständnis mit.

"Intern hat sich noch nie die Frage gestellt, was ich für ein Geschlecht habe."

Nun macht also eine Frau die Ansage, vor bis zu 70 Männern auf einmal. Wer schon einmal versucht hat, mit einem Footballspieler zu reden, der gerade nach einem anstrengenden Spielzug vom Feld stapft, könnte so wie Oliver Kahn auf die Idee kommen, dass man dafür dringend jenes Organ benötigt, das das Testosteron produziert. Im Fußball ist es noch ziemlich undenkbar, in der Bundesliga eine Cheftrainerin am Seitenrand zu sehen, und auch im Männerhandball oder -basketball gibt es in Deutschland im Profibereich keine weibliche Trainerin. "Alle reden über Inklusion, wir machen einfach", sagt Cowboys-Präsident Werner Maier. Er findet ohnehin, dass man an den Punkt kommen sollte, dass die Nachricht von einer Cheftrainerin eben keine besondere Nachricht mehr sein sollte. Nadine Nurasyid habe sich diesen Job aufgrund ihrer Qualitäten erarbeitet, Punkt.

"Intern hat sich noch nie die Frage gestellt, was ich für ein Geschlecht habe", erzählt Nurasyid. Sie sei sich auch der gesellschaftspolitischen Tragweite der Personalie bewusst, im Football-Sprech redet sie von einem "milestone für die community". Die mediale Präsenz werde bereits größer, das bringt nun auch mehr Verantwortung mit sich. "Es ist schön, wenn Frauen und Mädchen sehen, was man schaffen kann", findet sie. Überraschend war an ihrer Verpflichtung nur, dass es eigentlich schon einen anderen Cheftrainer gab. Antonio Moore war im Sommer schon vom Co- zum Cheftrainer aufgestiegen, doch von ihm haben sich die Münchner nun getrennt: Er habe einen anspruchsvollen Hauptjob und zu wenig Zeit, hieß es zur Begründung. Nurasyid führt nun ein junges Team an, so wird auch der im Sommer an der Schulter operierte Quarterback Justin Sottilare als Assistent für die Offensive zuständig sein.

Die Gruppe ist deutlich größer als eine Fußballmannschaft und zugleich viel heterogener

Die gelernte Sportwissenschaftlerin hat auch eine mögliche Erklärung, warum Footballspieler etwas liberaler sind: "Wir haben vom großen Schweren bis zum kleinen Dünnen alles in der Mannschaft. Das sind auch unterschiedliche Persönlichkeiten, insofern verlangt das ein anderes Maß an Toleranz mit Mitspielern", sagt Nurasyid. So ist die Gruppe deutlich größer als eine Fußballmannschaft und zugleich viel heterogener - und deshalb oftmals offener für Neues. Konkret auf die Rolle der Frau bezogen sagt sie: "Wenn ich im Fußballbereich Social-Media-Kommentare lese, bekomme ich den Eindruck: Wir sind da schon weiter."

Aber auch der Sport selbst hat sich verändert. Präsident Maier war gegen Ende der ersten deutschen Football-Generation aktiver Spieler, mit den Cowboys holte er 1993 die deutsche Meisterschaft. Damals sei es schon "eine bisschen härtere Geschichte" gewesen: "Wenn die Helmschnalle zuging, warst du unbesiegbar, ähnlich wie bei Rittern oder Gladiatoren", sagt er. Aber das Selbstverständnis habe sich geändert. Abgesehen davon habe es damals aber auch schlicht keine Möglichkeit gegeben, eine Frau zu rekrutieren.

Nurasyid gilt hier als Schülerin von Garren Holley, der nach fünf Jahren aus beruflichen Gründen in die USA zurückging. Die Saison beginnt im Mai, jetzt steht erstmal der ganz normale Trainer-Arbeitsalltag an: Welche Spielzüge übernehmen wir aus dem alten Playbook, welche neuen Spieler haben das Zeug, gleich in der Bundesliga zu spielen, ein Quarterback wird gesucht. Am vergangenen Donnerstag fand ein so genanntes Try Out statt, ein Sichtungstag. Dort gibt es stets viel zu tun, denn Football boomt seit Jahren immer noch unter jungen Sportlerinnen und Sportlern. Das wohl kaum, weil der Sport so altbacken daherkommt. Insofern dürften die Neuen bei einer 35-jährigen Cheftrainerin gut aufgehoben sein.