Footballprofi Tua Tagovailoa gehört zu den großen Namen der NFL und spielt als Quarterback für die Miami Dolphins, nun zieht es seinen jüngeren Bruder nach Deutschland. Taulia Tagovailoa, ebenfalls Quarterback, läuft künftig für die Hamburg Sea Devils in der European League of Football (ELF) auf, das gab die Franchise bekannt.

„Der Wechsel von Taulia Tagovailoa ist nicht nur sportlich ein echter Coup für die Sea Devils, sondern auch ein starkes Zeichen für die Entwicklung der ELF. Dass sich ein Quarterback mit diesem College-Background für unsere Liga entscheidet, zeigt, wie weit wir in der internationalen Wahrnehmung gekommen sind“, sagte ELF-Commissioner Patrick Esume. Die ELF sei „auch in Nordamerika auf dem Radar. Das ist ein Gewinn für die ganze Liga, für alle Teams, Spieler und Fans in Europa.“

Taulia Tagovailoa spielte eine Saison für die University of Alabama, danach vier Jahre für die University of Maryland. Zuletzt stand der 25-Jährige in der Canadian Football League (CFL) bei den Hamilton Tiger-Cats unter Vertrag. Tagovailoa soll sein Debüt am 31. Mai im Bremer Weserstadion gegen Stuttgart Surge geben. Die Verpflichtung wurde nötig, da sich Quarterback Micah Leon am vergangenen Wochenende im Auftaktspiel bei den Madrid Bravos (12:13) eine Handverletzung zugezogen hat. Moritz Maack ersetzte den US-Spielmacher.