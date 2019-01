14. Januar 2019, 08:56 Uhr American Football Brady führt Patriots ins Playoffs-Halbfinale

Zum achten Mal in Folge schafft es sein Team unter die letzten Vier, der Meister aus Philadelphia scheidet dagegen aus. In der NBA wirft Stephen Curry 48 Punkte gegen Dirk Nowitzkis Dallas Mavericks.

Meldungen im Überblick

NFL, Playoffs: Die New England Patriots sind nach einer Demonstration der Stärke ins Halbfinale eingezogen. Der fünfmalige Super-Bowl-Champion um Quarterback Tom Brady ließ den Los Angeles Chargers in der Divisional Round der Playoffs beim 41:28 keine Chance und feierte saisonübergreifend den 16. Heimsieg in Serie. Running Back Sony Michel war mit drei Touchdowns der überragende Akteur.

Im Championship Game der American Football Conference (AFC) treffen die Patriots am kommenden Sonntag auf die Kansas City Chiefs, die am Samstag die Indianapolis Colts ausgeschaltet hatten (31:13). In der National Football Conference (NFC) bekommen es die Los Angeles Rams nach ihrem Viertelfinalerfolg über die Dallas Cowboys (33:20) mit den New Orleans Saints zu tun, die sich gegen Titelverteidiger Philadelphia Eagles 20:14 durchsetzten.

New England schaffte bei seinen ersten vier Angriffen ("Drives") immer einen Touchdown, in den Playoffs hatten das laut des Sportsenders ESPN zuletzt die Indianapolis Colts 2003/04 geschafft. NFL-Geschichte schrieb Sarah Thomas: Die 46-Jährige kam in Foxborough als erste Schiedsrichterin in einem Playoff-Spiel zum Einsatz. Thomas hatte es zur Saison 2015/16 als erste Frau in die NFL geschafft. Seitdem gehörte sie in der Liga regelmäßig zu Schiedsrichter-Teams.

Basketball, NBA: Stephen Curry hat die Golden State Warriors mit 48 Punkten zum Auswärtssieg bei Dirk Nowitzkis Dallas Mavericks geführt. Der überragende Point Guard erzielte beim 119:114 unter anderem die letzten fünf Punkte für den Meister und stellte damit auch Dallas' Luka Doncic (26 Punkte) klar in den Schatten. Nowitzki kam in sieben Minuten Spielzeit auf drei Punkte und zwei Rebounds, Maximilian Kleber stand in der Startformation und verbuchte sechs Zähler und acht Rebounds. Neben Curry überzeugte bei den Warriors, die Zweiter in der Western Conference sind, auch Kevin Durant mit 28 Punkten. Die Mavericks, die unter der Woche den Ausfall ihres Point Guards J.J. Barea (Achillessehnenriss) verkraften mussten, liegen mit 20 Siegen und 23 Niederlagen hinter den Playoff-Plätzen.

Fußball, 2. Liga: Der 1. FC Köln hat sich für den Aufstiegskampf mit dem früheren U21-Nationalspieler Johannes Geis verstärkt. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt von Schalke 04 und hat einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben. "Er hat sich im Laufe der Jahre und von Station zu Station immer weiterentwickelt. Er ist ein richtig guter Kicker mit einem unheimlich starken Willen", sagte FC-Trainer Markus Anfang. Geis soll dabei helfen, die verletzungsbedingten Ausfälle im zentralen Mittelfeld zu kompensieren. "Auf unserem Weg zurück in die Bundesliga haben wir die Verantwortung, alles zu unternehmen, um auf Kurs zu bleiben. Mit Johannes haben wir einen Spieler dazubekommen, der uns mit seiner Qualität sofort weiterhelfen kann", erklärte Geschäftsführer Armin Veh. Geis traf am Sonntagabend im Trainingslager der Kölner auf Mallorca ein. Sein Vertrag auf Schalke wäre am Saisonende ausgelaufen. Er hat für die Königsblauen keinen Bundesligaeinsatz absolviert.