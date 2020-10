Nach den jüngsten Corona-Fällen setzt sich die US-Football-Profiliga NFL offenbar mit einer "Bubble"-Lösung für die Playoffs auseinander. Dies schreibt das Online-Portal The Athletic mit Verweis auf NFL-interne Quellen. Los Angeles oder Dallas könnten als Standorte dienen, in denen ab dem Viertelfinale zentral gespielt wird. Der Super Bowl ist derzeit für den 7. Februar 2021 in Tampa/Florida geplant. Das geschlossene System war zuvor von anderen Ligen wie der NBA im Basketball, NHL (Eishockey) oder (MLB) im Baseball angewandt worden. Eine NFL-Bubble innerhalb der laufenden regulären Saison sei aufgrund der hohen logistischen Hürden aber unwahrscheinlich. Auch die erste Play-off-Runde könnte noch an den Klubstandorten gespielt werden, ehe es im Januar in die Blase ginge.