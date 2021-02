Bayerns Amateursportler freuen sich über die Aussagen von Minister Joachim Herrmann über geplante Lockerungen im Sport. "Wir begrüßen und unterstützen die Aussagen unseres Sportministers sehr. Die Sportlerinnen und Sportler warten sehnsüchtig darauf! Das Wichtigste ist jetzt der rasche Wiedereinstieg in den Sport", sagte Jarg Ammon, Präsident des Bayerischen Landes-Sportverbandes, der dpa. Innen- und Sportminister Herrmann (CSU) hatte angesichts der in weiten Teilen Bayerns sinkenden Corona-Infektionszahlen baldige Lockerungen im Amateursport in Aussicht gestellt. Der Bayerische Fußball-Verband wertet diese Äußerungen als "extrem wichtigen Zwischenschritt für unsere Amateurfußballer im Freistaat" auf dem Weg zurück auf die Plätze.