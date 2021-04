Von Johannes Müller, München

Der Modus ist bekannt: Von der Bundesliga bis hinunter in den Amateurbereich spielen Fußballvereine in Deutschland in einer Hin- und Rückrunde ihre Abschlusstabellen aus (wenn nicht gerade eine Pandemie dazwischen grätscht). Auch in Bayern wurde bislang so verfahren, doch der Bayerische Fußball-Verband (BFV) sieht im Amateurbereich Optimierungspotenzial. Heinz Eckl, der Vorsitzende des BFV-Kreises Zugspitze, warb bei den Vereinsverantwortlichen des Kreises daher kürzlich für eine Revolution des etablierten Formats, mit Erfolg: In einer Umfrage sprachen sich in der vergangenen Woche 67,5 Prozent der Vereine für die Neugestaltung ihrer Spielordnung innerhalb eines Pilotprojekts aus. Die erforderliche Zweidrittelmehrheit wurde somit (wenn auch knapp) erreicht, bei einer Wahlbeteiligung von immerhin 75,4 Prozent.

Der neue Modus sieht vor, dass zukünftig von der Kreisliga abwärts die Gruppengröße deutlich reduziert wird, jede Gruppe wird nur noch sieben oder acht Mannschaften umfassen. Zudem wird es keine Hin- und Rückrunde mehr geben. Die Teams spielen stattdessen zunächst in einer Vorrunde von August bis Mitte November gegeneinander. Abhängig von ihrer Platzierung nehmen sie Bonuspunkte in die zweite Saisonhälfte mit.

In kleineren Gruppen soll es künftig nach der Vorrunde in Auf- und Abstiegsrunden weitergehen

Dort spielen dann die drei bestplatzierten Teams einer jeden Vorrunde gegen Teams aus geografisch benachbarten Vorrundengruppen um den Aufstieg in die nächsthöhere Spielklasse. Analog dazu ermitteln die restlichen Mannschaften die Absteiger in die nächsttiefere Spielklasse. Der Meister jeder Aufstiegsrunde steigt direkt auf, der Zweitplatzierte geht in die Relegation. Der Letzte jeder Abstiegsrunde steigt dagegen direkt ab, während der Vorletzte in die Relegation muss. Die Relegation wird wie bisher in Hin- und Rückspiel ausgetragen. Playoffs, ähnlich denen im Eishockey, in denen der Sieger in einer Best-of-Three-Serie ermittelt wird, wurden von den Vereinen abgelehnt.

Heinz Eckl ist sich sicher, dass der neue Modus den Wettbewerb spannender machen wird. "Vor dem Winter wird es mehr Spannung geben, weil es um die Qualifikation für Aufstiegs- und Abstiegsrunden geht, und nach dem Winter gibt es neue Spannung durch die Bonuspunkte-Regelung, weil man nicht alle Punkte mitnimmt. Man bekommt zwar eine Belohnung für eine gute Vorrunde, dennoch geht es wieder einigermaßen von vorn los." Spiele in der zweiten Saisonhälfte, in denen es für beide Mannschaften nur noch um die sprichwörtliche "goldene Ananas" geht, dürften weitgehend der Vergangenheit angehören.

Auch in München wird bereits über einen solchen Modus diskutiert

Die Vereine im Kreis Zugspitze haben sich dafür entschieden, das Pilotprojekt vorerst auf zwei Jahre zu begrenzen. Anschließend werden sie entscheiden, ob sich der neue Modus bewährt hat oder ob zum Status quo ante zurückgekehrt wird. In Hinblick auf die Durchführung des Projekts sind jedoch noch zahlreiche Fragen unbeantwortet. Zuvorderst ist nicht geklärt, ob die neue Spielordnung bereits zur kommenden Saison 2021/22 in Kraft treten wird. Der Start des Projekts ist wesentlich abhängig von der weiteren pandemischen Entwicklung.

Dennoch wird das Pilotprojekt bereits mit großem Interesse in anderen Kreisen verfolgt. Frank Ludewig, BFV-Vorsitzender für den Kreis München hat bereits angekündigt, dass man im Zeitraum von Juli bis November in gemeinsamen Workshops mit den Münchner Vereinen über einen ähnlichen Modus diskutieren wolle. Sollten sich auch die Münchner Vereine für eine wenigstens temporäre Änderung der Spielordnung aussprechen, sei die Einführung des neuen Modus ab der Saison 2022/23 denkbar.