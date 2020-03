Der Bayerische Fußball-Verband hat seine rund 800 ehrenamtlichen Mitarbeiter in einem Webinar über die Herausforderungen der Corona-Krise informiert. Auf finanzielle Hilfe aus Verbandsmitteln können die Klubs demnach nicht hoffen, auch nicht auf ein Aussetzen der Abgaben an den BFV. "Auch wir selbst als Verband werden in eine riesige finanzielle Schieflage geraten", sagte Präsident Rainer Koch. "Der BFV wird nicht in der Lage sein, Zahlungen an seine Mitgliedsvereine zu tätigen - und er darf dies im Übrigen auch gar nicht." Durch den ausgesetzten Spielbetrieb entgehen nicht nur den Klubs Einnahmen, sondern auch dem BFV, der etwa an Eintrittsgeldern partizipiert sowie für Spielverlegungen und Sportgerichtsverfahren Gebühren erhebt. Schatzmeister Jürgen Faltenbacher erklärte: "Nach ersten Hochrechnungen verlieren wir Millionen."

Der Kritik daran, dass der Spielbetrieb nur "bis auf Weiteres" ausgesetzt ist, entgegnete Koch: "Damit machen wir deutlich, dass wir es nicht vorhersehen können. Es geht nicht anders, als von Tag zu Tag zu denken. Wir spielen dennoch gerade sämtliche Szenarien durch, um für alles gewappnet zu sein." Derzeit sei zwar "der Abbruch des Spielbetriebs die letzte Option. Aber wir wissen nicht mal, ob es im Sommer weitergeht, ob es im Herbst weitergeht." Im Falle eines Abbruchs werde es "extrem schwierig, eine konsensfähige Position zu finden", ob und wie die Saison zu werten sei, meinte Koch: "Abhängig vom Tabellenstand hat jeder Verein eine andere Meinung. Wir müssen kreativ denken und wir denken kreativ - und wir werden die Vereine mitnehmen bei unseren Entscheidungen. Diese werden nicht in einer stillen Stunde von 15 oder 16 Funktionären im Vorstand getroffen, sondern brauchen die breite Basis, die Stimme unserer Vereine."

Viele Klubvertreter besorgt zudem die Regelung, dass Amateure den Verein wechseln dürfen, wenn sie sechs Monate nicht gespielt haben. Schon im Mai würde dies in fast allen Ligen greifen. "Wir werden da Lösungen finden", versprach Koch.