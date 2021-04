Von Christoph Leischwitz

Rund fünf Stunden dauerte die Vorstandssitzung am Mittwochabend, aber der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hatte hernach mehr Fragen zu verkünden als Antworten. Die Interessenslage unter den Vereinen beim Thema Saisonabbruch in den Amateurligen sei sehr breit gefächert, so der Tenor einer Mitteilung am Donnerstag; und weil man allen Interessen gerecht werden wolle, werde man nun ein noch detailliertes Meinungsbild einholen - und die Saison formal noch nicht abbrechen. "Auch wenn wir aufgrund der weiter steigenden Infektionszahlen nicht davon ausgehen, wäre es rein theoretisch noch möglich, einzelne Spieltage bis zum offiziellen Saisonende am 30. Juni 2021 anzusetzen. Schon ein Spiel könnte die Quotienten und damit das Tabellenbild verändern", erklärt Vizepräsident Reinhold Baier. Damit macht er deutlich, dass sich einige Vereine möglicherweise nicht mit ihrem aktuellen Tabellenstand zufriedengeben wollen; und der Verband verpflichtet ist, einen Spielbetrieb anzubieten, sofern das möglich und gewünscht ist.

Wie kompliziert es ist, gemeinsame Lösungen zu finden, macht allein schon das Szenario im Toto-Pokal deutlich. Auf dem Papier befinden sich neben Türkgücü München als Drittliga-Vertreter, der sich für die Runde der letzten Acht qualifiziert hat, noch 24 Amateurteams im Wettbewerb, deren Spiele im März abgesetzt wurden. Drei weitere Teilnehmer aus der Regionalliga könnten sich noch über den Ligapokal qualifizieren, der dort noch nicht abgesetzt wurde. Der BFV hat nun beim Bayerischen Innenministerium angefragt, welche Hygiene-Auflagen erfüllt werden müssen, um noch spielen zu können. Sobald diese feststehen, müssen sich die Vereine entscheiden, ob sie noch antreten wollen.

Eine Relevanz für den Profisport lässt sich konstruieren

Viele hätten dem BFV schon den Willen zum Ausstieg signalisiert, aber eben nicht alle. So erklärt auf SZ-Anfrage Alois Wittenzellner, Abteilungsleiter des niederbayerischen Bezirksligisten SpVgg Ruhmannsfelden, dass man auch schon bei der örtlichen Gesundheitsbehörde in Regen angefragt habe, ob man ab der kommenden Woche wieder ins Training einsteigen könne. Zur Begründung sagte Wittenzellner, dass man sich erstens ja immer im sportlichen Wettbewerb messen wolle. Zweitens wolle man an die Politik auch das Zeichen senden, dass der Amateurfußball in dieser Pandemie kein Problem darstelle. Und ja, 20 Spieler, die da mitmachen, würde man schon zusammenbekommen. Weiterhin am Pokal teilnehmen wollen darüber hinaus auch noch der oberbayerische Bezirksligist FC Penzberg und der Bayernligist TSV Abtswind aus Unterfranken, erklärte Wittenzellner.

Eine Genehmigung für den Spielbetrieb kann nur erfolgen, wenn die Behörden eine Relevanz für den Profisport anerkennen - die lässt sich leicht konstruieren, der Sieger des Toto-Pokals ist schließlich für die DFB-Pokal-Hauptrunde qualifiziert. Wie hoch allerdings die Wahrscheinlichkeit ist, dass sowohl die örtlichen Gesundheitsämter als auch das Innenministerium die Duelle zweier Amateurklubs zulassen, vermag niemand zu sagen. Das Pokalfinale sollte eigentlich am 29. Mai stattfinden. Dem Vernehmen nach könnte dieser Termin aber zur Not auch verschoben werden.

Formell hatte der BFV-Vorstand am Mittwochabend wie angekündigt den Ligapokal-Wettbewerb mit Ausnahme der Regionalliga Bayern abgebrochen. Zudem findet aktuell der Austausch mit den betroffenen Vereinen und dem Bayerischen Innenministerium hinsichtlich des weiteren Vorgehens für die Play-offs und den Ligapokal-Wettbewerb der Regionalliga Bayern statt.