Emotionen vor vollen Rängen: Relegationsspiele, wie hier in Memmingen gegen Eichstätt, locken die Massen an.

Von Christoph Leischwitz

Die Relegation an sich erfreut sich mal wieder großer Beliebtheit, zumindest, wenn man die Zuschauerzahlen als Maßstab nimmt. Beim Landesligisten FC Fuchsstadt zum Beispiel kamen 1500 Zuschauer, um das 0:7 gegen die SpVgg Bayern Hof anzusehen, ebenso viele zum Bayernligisten DJK Gebenbach gegen die SpVgg Ansbach (1:4). Es sind Ferien, das Wetter ist gut. Und dass der Bayerische Fußball-Verband (BFV) jetzt auch in unteren Klassen darauf besteht, dass keine Glasflaschen mehr rund ums Spielfeld zu sehen sind, scheint auch nicht so viele Menschen abgeschreckt zu haben, wie manch Kritiker das gerne hätte.

Allerdings ist die Relegation bei manchen Spielern und Vereinen bei Weitem nicht so beliebt wie beim Publikum. In vielen Ligen ziehen sich die Entscheidungsspiele dermaßen lange hin, dass man die Sommerpause gar nicht mehr als solche bezeichnen kann. In den meisten Spielklassen startet die neue Saison Mitte Juli, was oft bedeutet, dass Mitte Juni die Vorbereitung beginnt. So mancher Amateurkicker hat also weniger fußballfrei als die Profis.

Besonders kritisch beäugt werden jene Partien, die man am besten als "Verdachtsspiele" bezeichnet. Ein Extremfall ist sicherlich die Relegation zur Regionalliga Bayern. Dort haben sich der Regionalligist SpVgg Ansbach und der Zweite der Bayernliga Süd, der FC Memmingen, für Relegationsrunde zwei qualifiziert. Während Ansbach keine Mühe mit Gebenbach hatte, gelang den Memmingern nach einer 0:1-Heimniederlage im Hinspiel gegen den VfB Eichstätt eine Überraschung, sie gewannen am Freitagabend auswärts 4:1. Für Eichstätt endet damit nach sechs Jahren die Zugehörigkeit zur vierten Liga.

Am Dienstag nun steht das erste Spiel der zweiten Relegationsrunde an. Ob aber das Ergebnis überhaupt relevant sein wird, weiß niemand. Das wiederum liegt daran, dass auch der Meister der Regionalliga Bayern noch nicht weiß, ob er aufsteigt. Die SpVgg Unterhaching trifft auf Energie Cottbus, die Entscheidung hat sich um mehr als eine Woche verschoben. Denn Cottbus trat am Samstag im brandenburgischen Landespokalfinale an (und gewann 4:1 gegen den FSV Luckenwalde).

Zumindest in Memmingen haben sie überhaupt kein Problem damit, dass die anstehenden Spiele möglicherweise nutzlos sind. Erstens ja wegen der Beliebtheit der Relegation an sich: Die Arena an der Bodenseestraße in Memmingen wird voraussichtlich wieder gut gefüllt sein, und damit auch die Kassen. "Es gab keine Minute Spekulation", sagt Präsident Armin Buchmann. Vor der ersten Relegationsrunde zur Regionalliga waren die vier beteiligten Teams gefragt worden, ob sie die zweite Runde auf Verdacht spielen wollten, und sie seien sich einig gewesen. Es handele sich gefühlt "absolut um zwei Finalspiele", findet Buchmann. Es wäre doch vielmehr umgekehrt "Wahnsinn" gewesen, erst noch auf den 11. Juni zu warten, an dem Unterhaching die Cottbusser zum Rückspiel empfängt. Im Memmingen steht die Saisonvorbereitung ja auch schon: "Wir haben am 7. Juli ein Vorbereitungsspiel gegen 1860", gibt Buchmann zu bedenken, quasi ein Saison-Highlight vor der Saison.

Umgekehrt hat der Spielleiter einer Bezirksliga in Niederbayern den Vereinen Pflicht-Verdachtsspiele in den Kalender geschrieben. Die waren alles andere als amüsiert. So wird im Amateurfußball-Portal Fupa der Kapitän des TSV Abensberg zitiert: Er wäre als Spieler vorab gerne mal gefragt worden, was er davon hält. Abensberg hätte nach einem 1:3 auswärts gerne die Entscheidungen in der Landesliga-Relegation abgewartet, bevor man selbst noch einmal antreten muss. Von Seiten des BFV heißt es, dass man gegen diese Termin-Misere recht wenig ausrichten könne. Kritiker gebe es natürlich immer. Aber offensichtlich gibt es genug Befürworter.

Übrigens kamen beim FC Walkertshofen, der am vergangenen Donnerstag die Abensberger 3:1 besiegte, 1492 Zuschauer vorbei.