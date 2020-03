Am vergangenen Mittwoch hatte der Bayerische Fußball-Verband (BFV) ein neues Meldesystem für die Spielleiter der Amateurligen eingerichtet. Damit sollte es den Vereinen ermöglicht werden, unkompliziert über mögliche Absagen von Partien zu informieren. Viele hatten in den ersten Stunden davon zwar noch nicht Gebrauch gemacht, am frühen Donnerstagnachmittag waren über dieses Meldesystem 26 Absagen eingegangen, 6457 Spiele sollten da noch stattfinden, wenn zum Teil auch als Geisterspiele. Doch es ist nicht unwahrscheinlich, dass an diesem Freitag das Meldesystem schon wieder überholt ist. Denn es ist gut möglich, dass der Verband eine generelle Spieltagsabsage für den gesamten Amateurfußball ausspricht, inklusive aller Jugend- und Frauenspiele.

In einer Erklärung am Donnerstag kündigte der BFV eine Entscheidung für diesen Freitag an. Und stellte recht anschaulich dar, dass das Verbot der Staatsregierung für den bayerischen Amateurfußball mehr Fragen aufwarf als Antworten gab: "Beispielsweise wurde in der heutigen Telefonkonferenz mit allen 18 bayerischen Regionalligisten deutlich, dass die Handhabung der 1000-Personen-Grenze für Großveranstaltungen bayernweit von den lokalen Ansprechpartnern und kommunalen Behörden für die Vereine höchst unterschiedlich interpretiert wird." So hatte zum Beispiel der VfB Eichstätt auf Anraten des örtlichen Gesundheitsamtes die Partie gegen den FC Augsburg II doch abgesagt, obwohl man am Mittwochnachmittag noch spielen wollte - die Behörde fände es grob fahrlässig, zu spielen, hieß es vom VfB. Die Empfehlung der Staatsregierung, Veranstaltungen mit 500 bis 999 Zuschauern im Einzelfall bewerten zu müssen, werden von den zuständigen Ämtern also höchst unterschiedlich interpretiert. "Dem BFV geht es dabei im Interesse der Vereine und der Gesundheit seiner Mitglieder um eine einheitliche Linie im Umgang mit der Verbreitung des Coronavirus", heißt es deshalb in der Mitteilung.

Viele Klubs hätten sich schon für eine Absetzung des Spieltags ausgesprochen, hieß es weiter. Nur: Wie könnte für die Zeit danach eine einheitliche Richtlinie für die Amateurvereine aussehen? Wenn die Staatsregierung dem Wunsch des Verbandes nachkommt und klare Regelungen schafft, dann dürften diese kaum so aussehen, dass Spiele mit dreistelliger Zuschauerzahl ausdrücklich erlaubt werden. In letzter Konsequenz steht deshalb also auch der Saisonabbruch aller Amateurklassen im Raum.

Es gibt auch einen anderen Grund, warum der BFV mit einem ausgesetzten Spieltag Zeit gewinnen möchte. Würde nämlich der Verband ohne staatliches Verbot die Saison beenden, könnten möglicherweise Regressansprüche an den Verband gestellt werden, beispielsweise von Jahreskarten-Inhabern. Als sicher gelten darf zudem, dass in Ligen, in denen Zuschauereinnahmen meist noch genauso wichtig sind wie Sponsorengelder, sich nur wenige Vereine zu einer Geisterspiel-Restsaison durchringen werden.

Und bei all dem wäre das Szenario, in dem sich Spieler und Spielerinnen mit dem Coronavirus infizieren, noch nicht einmal durchgespielt. Dass kommendes Wochenende alle Partien abgesagt werden, ist daher sehr wahrscheinlich. Ob dann die komplette Saison ausgesetzt wird, wird wohl schon in der kommenden Woche entschieden.