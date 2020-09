Nach einer rund halbjährigen Pflichtspielpause wegen der Corona-Pandemie nimmt die Fußball-Regionalliga Bayern, ebenso wie die anderen Amateurspielklassen, an diesem Wochenende ihren Betrieb wieder auf. Allerdings finden noch keine Ligaspiele der Saison 2019/21 statt, diese werden erst am 26. September mit dem ersten Nachholspiel fortgesetzt wird. Es beginnt der erstmals stattfindende Ligapokal. Für den Sieger des Ligapokals gibt es einen Startplatz in der DFB-Pokal-Saison 2021/2022. In fünf regional aufgeteilten Dreier- und Vierergruppen kämpfen die 17 Mannschaften in der Vorrunde zunächst um den Einzug in die Anfang März beginnende Finalrunde. Es gibt Hin- und Rückspiel, lediglich die fünf schlechtesten Vorrunden-Teams verpassen den Sprung in die Finalrunde. Zum Ligapokal-Auftakt treffen unter anderem Viktoria Aschaffenburg und der 1. FC Schweinfurt 05 aufeinander, der VfB Eichstätt hat die U21 des 1. FC Nürnberg zu Gast und in Burghausen kommt es zum Derby gegen den TSV Buchbach. Alle sieben Partien gehen am Samstag ab 14 Uhr über die Bühne.