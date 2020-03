Dynamische Lageentwicklung - die Worte zu Beginn der Erklärung machen schon klar, dass es ohne eine organisatorische Hintertür zurzeit nicht geht. Natürlich wurde der Spielbetrieb im Bayerischen Fußball komplett abgesagt für das nun anstehende Wochenende. Und natürlich wissen alle Beteiligten, dass auch Wochen später nicht gespielt werden wird, sollten sich die Corona-Infektionszahlen nicht wie durch ein Wunder plötzlich verringern. Andererseits ist es aber auch so: Die Saison komplett absagen, das wollte der Bayerische Fußball-Verband (BFV) eben auch noch nicht.

Die Zwangspause, die auf dem Papier erst einmal für zehn Tage bis zum 23. März angesetzt ist, schafft vordergründig ein Problem für den Trainingsbetrieb, in der semiprofessionellen Regionalliga wie auch in unteren Amateurligen. Denn einerseits könnte es theoretisch passieren, dass in zwei Wochen wieder gespielt wird - dafür sollte man fit bleiben. Andererseits empfiehlt der Verband in seiner Erklärung den 4600 Vereinen aber auch, den Trainingsbetrieb einzustellen. "Verbieten können wir es nicht, wir appellieren hier aber an die Vernunft der Verantwortlichen in unseren Mitgliedsvereinen", sagt BFV-Präsident Rainer Koch, "es wäre schwerlich nachvollziehbar, wenn Schulen und Kitas in Bayern geschlossen sind, im Verein aber das Training fortgesetzt würde." Abgesehen davon gebe es ja auch schon positiv getestete Fußballer sowie "infizierte Personen aus dem engen Umfeld von Amateur-Mannschaften". Wegen der daraus entstehenden Verunsicherung sei der Spielbetrieb auch erst einmal komplett ausgesetzt und nicht getrennte Entscheidungen für einzelne Ligen gefällt worden.

Viele Mannschaften sind ohnehin gar nicht in der Situation, darüber nachdenken zu müssen. "Bei uns wurde der Trainingsbetrieb vom Verein sowieso schon abgesagt", erklärt zum Beispiel Christoph Schmitt, Trainer des Regionalligisten SV Heimstetten. Er habe den Spielern einen vorläufigen Laufplan mitgegeben, um sich fit zu halten. Ab nächster Woche läuft es dann ähnlich ab wie in vielen Schulen: Hausaufgaben werden fernmündlich mitgeteilt, dann zieht jeder für sich sein Programm durch. "Ich lasse die Jungs an der langen Leine", sagt auch Tobias Strobl vom FC Schweinfurt. Dort wird unter Profibedingungen trainiert, und der Übungsleiter geht davon aus, dass ja alle Spieler eines Tages noch in einer Profiliga landen möchten - daher baut er auf Eigeninitiative. Eine Einschätzung, ob und wann der Spielbetrieb weitergeht, mag niemand abgeben.

Doch die Hintertür für den BFV ist im Moment noch relativ weit geöffnet. Mit den Regionalligisten befand sich der Verband in den vergangenen Tagen im regen Austausch. Es ist davon auszugehen, dass der Verband die vergleichsweise kurze Überbrückungszeit ausgerufen hat, weil ein Großteil der Klubs dies so gewünscht hat.