3G gilt seit Donnerstag für Bayerns Amateurfußballer, nachdem zuvor 2G-Vorgaben vielen Vereinen Sorgen in der Kaderplanung gemacht hatten. Die neue Regelung kommt pünktlich zum Start der Regionalliga und der Bayernliga Süd in die Restrunde an diesem Wochenende, die unteren Ligen steigen bis spätestens Mitte März ein. Für alle Zuschauer im Amateurfußball gilt dabei 2G (vorher 2G plus). Ausgenommen sind Kinder und Jugendliche, die in ihrer Bildungseinrichtung getestet werden. Stadien dürfen 50 Prozent der offiziellen Auslastung erreichen.