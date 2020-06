Fabian Frühwirth, der Pressesprecher des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV), eröffnete die Pressekonferenz mit einem deutlichen Hinweis an Verschwörungstheoretiker: "Corona ist keine Erfindung des BFV!" Das war immerhin schon mal eine beruhigende Nachricht. Was danach folgte, sorgt hingegen in vielen Vereinen für Unruhe: Der Verband hat beschlossen, die Spielzeit 2020/21 im Männerbereich von der Regionalliga abwärts komplett zu streichen. Dies ist die Folge des vor Wochen gefassten Beschlusses, die aktuelle Saison zu Ende zu spielen.

Jürgen Faltenbacher, im BFV-Präsidium für den ganzen Männer-Spielbetrieb von der Regionalliga bis zur C-Klasse zuständig, stellte dennoch einen Start in die Restsaison 2019/20 ab 1. September in Aussicht: "Wenn es dann wieder geht, was wir auch hoffen." Hoffen ja, aber glauben nein - das wurde bei der Pressekonferenz deutlich. BFV-Geschäftsführer Jürgen Igelspacher erinnerte an ein Vier-Phasen-Modell des bayerischen Innenministeriums zur Wiederaufnahme des Sportbetriebs: "Für die vierte Phase - Teamsport mit Kontakt - gibt es auch auf Rückfrage keine Zusage, nicht mal eine Prognose." Der BFV kalkuliert offenbar mit ein, auch im Herbst noch nicht wieder regulär spielen zu dürfen.

Vier bis sechs Wochen sollen auf Wunsch der Klubs zwischen Wiederaufnahme eines normalen Trainingsbetriebs und einem Beginn der Wettbewerbe liegen. "Und selbst, wenn Teamsport mit Kontakt wieder möglich ist, heißt das immer noch nicht, dass man die Kabinen benutzen oder Zuschauer auf die Anlage lassen darf", verdeutlichte Igelspacher. Geisterspiele hatten Bayerns Amateurklubs als Lösung ebenso mehrheitlich wie kategorisch abgelehnt, wenngleich über den Anbieter Sporttotal.tv als Partner eine Pay-per-view-Lösung zumindest für die höheren Amateurklassen vorstellbar erscheint. Die Kameras sind vielerorts ohnehin schon installiert, bislang war das Angebot allerdings kostenlos nutzbar.

Teamsport oder gar Publikum im Amateurbereich? "So schnell wird das nichts", gab Igelspacher zu bedenken. "Wir liegen da möglicherweise hinter anderen Bundesländern, aber das haben wir nicht zu bewerten." Sollte allerdings am 1. September ein Wiederbeginn möglich sein, dann befürchten die Vereine eine in die Länge gezogene Restsaison mit viel Leerlauf. Faltenbacher betonte jedoch: "Das heißt nicht, dass ein monatelanges Vakuum entsteht." Damit es "keine großen spielfreien Zeiträume" gäbe, falls das Tempo der Lockerungen die Pläne des BFV überholt, würde der Verband Alternativen erfinden, so Faltenbacher: "Wettbewerbe mit einem sportlichen Wert", wie Playoffs oder Ligapokale. Genaueres soll eine "Lösungs-Arbeitsgruppe" entwickeln - was bemerkenswert und nicht selbstverständlich ist, weil der Name festlegt, dass die Arbeitsgruppe tatsächlich Lösungen finden soll. Die Herausforderung wird sein, die gestreckte Saison 2019/20 im Jahr 2021 noch halbwegs spannend zu machen für Klubs, für die sie schon jetzt quasi abgehakt war - wie für den Nord-Bayernligisten TSV Großbardorf. Der steht auf Tabellenplatz vier, mit zwölf Punkten Rückstand zur Aufstiegszone und 15 Zählern Distanz zu den Abstiegsplätzen. Mehr tabellarische Langeweile geht nicht - und die soll nun also noch über ein Jahr lang anhalten? "Der BFV opfert eine komplett neue Saison für die alte. Das ist alles schwer zu verstehen und emotional und finanziell die nächste Herausforderung", schrieb Großbardorf auf seiner Homepage. Zum Geldverdienen hat der Klub nun "ein Konzept für einen Gallier Biergarten entwickelt. Es wird richtig hübsch." Damit es sportlich nicht richtig hässlich wird, könnten analog zu den Plänen für die Regionalliga Playoffs um den Viertliga-Aufstieg ausgespielt werden. Davon wären allerdings Vilzing und Seligenporten, die sich ihren großen Vorsprung in der Liga auf Großbardorf redlich erspielt haben, wenig begeistert. Außerdem teilte der BFV am Montag mit, dass die aktuelle Saison im Juniorenbereich - im Gegensatz zu den Männern - abgebrochen wird. Hier spiele der Ausbildungs- und Förderungsgedanke die Hauptrolle, Talente sollen altersgemäß das Kleinfeld verlassen oder zu den Männern wechseln können. Durch den Abbruch steigen die U19 des 1. FC Nürnberg und die U17 des TSV 1860 München als Tabellenführer ihrer Bayernligen in die Bundesliga auf. Zur Anwendung kommt beim Aufstieg in allen Ligen eine Quotientenregelung, die allerdings laut Verbandsjugendleiter Florian Weißmann "etwas flexibler" ausgelegt werden soll. Weisen zwei Teams einen sehr ähnlichen Punkteschnitt auf, soll auf Antrag auch das etwas schlechtere mit aufsteigen dürfen. Und Absteiger soll es bei den Junioren 2020 fast keine geben - nur Teams, die im bisherigen Saisonverlauf "keinen einzigen Punkt erspielt haben", sollen in die nächsttiefere Klasse absteigen. Mehr Mannschaften, aber mutmaßlich weniger Spieltage - darauf reagiert der BFV mit einer Verkleinerung der Gruppen. Viele Jugendligen oder Staffeln werden zweigeteilt, zum Beispiel soll die C-Junioren-Bayernliga in vier statt zwei Staffeln spielen. Weißmann verwies ferner darauf, dass es für mehr als die Hälfte aller Nachwuchsteams in Bayern ohnehin keinen Ligabetrieb mit Auf- und Abstieg gibt. Wer bis dahin alles kapiert hatte, der hatte aber mindestens noch eine offene Frage: Warum setzen die Juniorinnen die alte Saison fort (analog zu den Frauen), wenn die Junioren es nicht tun? Das erklärte Sandra Hofmann, BFV-Vorsitzende des Frauen- und Mädchenausschusses: "Es ist richtig und extrem wichtig, bei den Mädchen viel mehr auf die Bindung zu setzen." Eine Saison mit den Freundinnen zu Ende zu bringen, könnte wichtig sein, um Spielerinnen zur Rückkehr auf den Platz zu bewegen, "während es im Jungenbetrieb viel mehr ums Thema Leistung geht".