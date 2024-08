Gewalt im Fußball:Zahl der Amateurspiel-Abbrüche geht zurück

In der abgelaufenen Saison sind im Amateurfußball in Deutschland weniger Partien wegen Gewalt und Diskriminierung abgebrochen worden als im Spieljahr zuvor. In der Saison 2023/2024 wurden 909 Spiele als abgebrochen gemeldet, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte. Ein Jahr zuvor waren es noch 963 Begegnungen. Der Anteil der abgebrochenen Spiele sei von 0,08 auf 0,07 Prozent gesunken. Nicht nur die absolute Zahl an Spielabbrüchen, sondern auch an Gewalt- und Diskriminierungsvorfällen liege unter dem Wert des Jahres zuvor, hieß es vom DFB. Demnach gab es in der abgelaufenen Saison 3719 Spiele (2022/2023: 3910) mit einem Gewaltvorfall und 2520 Begegnungen (2022/2023: 2681) mit einem Diskriminierungsvorfall. Der Anteil der Spiele, bei denen ein Vorkommnis gemeldet wurde, sei von 0,50 Prozent auf 0,45 Prozent gesunken.