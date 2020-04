Die Entscheidung des Bayerischen Fußball-Verbands, die Saison der Amateure auszusetzen, ist vor allem für Akteure schwierig, die einen Vereinswechsel im Sommer geplant haben. Sie fragen sich jetzt nicht nur, was erlaubt sein wird - sondern auch, was überhaupt umsetzbar ist.

Der Vorstand des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) hat am Donnerstag wie erwartet bekannt gegeben, die aktuell wegen der Covid-19-Pandemie unterbrochene Spielzeit 2019/20 bis mindestens zum 31. August 2020 auszusetzen und danach zu einem Zeitpunkt, zu dem es aufgrund der staatlichen Vorgaben wieder möglich ist, auf sportlichem Wege zu Ende zu bringen. Der Beschluss des BFV gilt für den gesamten Frauenfußball und die Männerligen ab der Bayernliga. Die Regionalliga Bayern und der Juniorenspielbetrieb werden eigene Beschlüsse über Fortsetzung oder Abbruch fassen. Aber auch hier gilt die Pause des Spielbetriebs bis mindestens 31. August.

"Wir wollen keine Geisterspiele, wir wollen keine juristischen Streitigkeiten, wir wollen den fairen Wettbewerb und Entscheidungen auf dem Platz - nicht am grünen Tisch. Da aktuell aber niemand mit Gewissheit sagen kann, ob tatsächlich ab dem 1. September wieder gespielt werden kann, brauchen wir eine Lösung mit größtmöglicher Flexibilität. Für den BFV gibt es genau aus diesem Grund auch keine Alternative zum Vorschlag, die aktuelle Saison in jedem Fall zu Ende zu spielen, sobald das wieder möglich ist", sagte BFV-Präsident Rainer Koch - es könnte auch Frühjahr 2021 werden. Nicht alle Vereine finden den Beschluss richtig, und einige Akteure stellt er vor ganz besondere Herausforderungen.

Geplanter Grenzübertritt

Der Konjunktiv spielt im Fall Mario Jaborek zwar eine wesentliche Rolle; welch groteske Züge der Beschluss des bayerischen Verbands aber tatsächlich annehmen könnte, das zeigt dieses Szenario: Jaborek, 23, ist Linksverteidiger des unterfränkischen Bezirksligisten TuS Frammersbach. Nach dieser Saison will er den Offenbacher Kreisoberligisten Germania Bieber als Spielertrainer übernehmen. Für den Fall, dass der hessische Verband dem bayerischen nicht folgt und die Spielzeit abbricht, könnte die Germania trotz der Übereinkunft mit Jaborek zu Beginn der nächsten Runde ohne Coach dastehen - weil Jaborek in Frammersbach, mitten in der Saison, nicht entbehrlich ist. Der Abwehrspieler sagt deshalb: "Es ist eine blöde Situation. Ich hänge in den Seilen." Er hofft noch immer auf eine einheitliche Lösung für den gesamten Amateurfußball - einen Abbruch.

Es wäre ein Schritt, den Frammersbachs Sportleiter Jochen Mill befürworten würde. Alleine, "weil viele Fragen nicht geklärt sind und jetzt auf dem Rücken der Vereine ausgetragen werden", wie er findet. Dass der Verband die Saison im September fortführen will, hält er für "irrsinnig" und "sehr zweifelhaft, weil dann vielleicht ganz andere Mannschaften gegeneinander spielen". Mit dem Beschluss der Saisonfortsetzung sei seine Kaderplanung hinfällig, sagt Mill. Dennoch will er eine Lösung mit Jaborek finden: "Man sieht sich immer zwei- oder dreimal im Fußball, da will ich Jabo keine Steine in den Weg legen." Sebastian Leisgang

Verlängertes Sabbatical

Detailansicht öffnen „Kompletter Stillstand“: Michael Kostner wird Nachwuchsleiter bei Wacker Burghausen – nur wie und wann, das weiß im Moment niemand. (Foto: Renate Schmidt)

Fußballerisch gesehen geht es Michael Kostner aktuell so wie vielen Menschen. "Kompletter Stillstand", sagt der frühere Bundesliga-Profi, der 1988 mit Eintracht Frankfurt den DFB-Pokal gewonnen hat. Der 51-jährige Trainer war im vergangenen Spätherbst vom Bayernligisten SV Kirchanschöring freigestellt worden und hatte in der Winterpause beschlossen, eine Art Sabbatical einzulegen, um im anstehenden Sommer wieder auf die Trainerbank zurückzukehren. Nach 15 Trainer-Jahren im Männerbereich einigte sich Kostner mit Wacker Burghausen, ab dem 1. Juli im Nachwuchsleistungszentrum die U17- und U12-Mannschaft zu trainieren sowie die Koordination der U14- bis U17-Teams zu übernehmen. Kurz nach der Unterschrift überrollte die Corona-Krise Deutschland und die Welt.

Er werde das nach wie vor machen, sagt Kostner heute. Nur wie und ab wann konkret, das kann aktuell niemand sagen. Kostner geht im Moment davon aus, dass er Anfang August auf dem Trainingsplatz stehen kann. "Aber mei, das weiß halt keiner." Dazu kommt die Ungewissheit in Sachen Wechselfrist, wenn die Ligen über den 30. Juni hinaus beendet werden müssen: "Wer weiß, ob Spieler jetzt sagen, dann spiele ich halt das halbe Jahr noch in meinem Verein und wechsele erst dann." Kostner hat einige Jugendspieler auf seiner Liste, die für das Wacker-Leistungszentrum interessant wären, doch er kann momentan nicht viel mehr machen, als Kontakt zu halten. Alle wollen erst einmal abwarten. Christian Bernhard

Verhinderter Pendler

Normalerweise wäre Johannes Petschner jetzt gerade ein Fußballpendler. Der Mittelfranke begann am 1. April sein duales Studium in München. Die Absprache lautete, dass er an den Wochenenden nach Hause fährt und für den Landesligisten Jahn Forchheim die Saison zu Ende spielt. Ab Sommer wollte er sich einem Klub in der Region München anschließen. "Aber jetzt wissen wir ja gar nicht, ob es noch ein Wechselfenster geben wird", sagt der 20-jährige Stammspieler. Im September würde er dann wohl nicht mehr pendeln.

Für seinen Verein scheint die Aussetzung auch sonst nur Nachteile zu haben, denn der ohnehin nicht sehr große Kader dürfte für die mögliche Restsaison im Herbst oder noch später kleiner werden. Das liegt daran, dass neben Petschner noch mehr Spieler im Sommer wohl weg sind, umgekehrt aber Akteure, die für kommende Saison zugesagt haben, die alte Saison für den alten Verein zu Ende spielen. "Der Wettbewerb ist auf jeden Fall verzerrt", sagt Jahns Abteilungsleiter Uwe Schüttinger.

Petschner sagt zwar, dass er den Forchheimern gerne noch zur Verfügung stehen würde. Aber die Bindung zur Mannschaft würde wohl darunter leiden, wenn man dort spielt, ohne dort auch trainieren zu können - ein Umstand, der im normalen Saison-Rhythmus und ohne monatelange Unterbrechung dazwischen nicht so schwer gewogen hätte. Umgekehrt hatte Petschner im Februar auch schon Probetrainings im Münchner Raum absolviert. Aber um einen neuen Vertrag zu unterschreiben, müsste man sich auf persönlicher Ebene erst noch besser kennenlernen - und das ist zurzeit kaum möglich. Christoph Leischwitz

Ball ohne Ball

Detailansicht öffnen Bezirks- statt Regionalliga: Für Garchings Georg Ball (r.) steht womöglich eine besonders lange Pause an. (Foto: Zink/imago)

Für Georg Ball könnte eine besonders lange fußballfreie Zeit anstehen. Denn er spielt derzeit noch beim VfR Garching in der Regionalliga und will ab Juli als Spielertrainer beim FC Moosinning in der Bezirksliga arbeiten. Nun ist es möglich, dass die Regionalliga vorzeitig abbricht, die Moosinninger in wer weiß wie vielen Monaten aber noch mal in der aktuellen Saison auflaufen - mit ihrem bisherigen Trainer. Denn der aktuelle Übungsleiter Helmut Luksch hat laut Ball gesagt, dass er die Saison auf jeden Fall mit seiner Mannschaft beenden wolle, wann immer das sei.

Zumindest eine Frage stellt sich aktuell für Ball überhaupt nicht: "Ich bin hoch motiviert, die Saison für Garching zu Ende zu spielen", sagt er - wenn die Regionalliga Bayern denn tatsächlich weitermacht. Eine Kaderplanung für das neue Team beim FC Moosinning ist ihm hingegen im Moment so gut wie unmöglich. Das Hauptproblem sei, dass niemand für eine kommende Saison zusage, von der niemand wisse, wann sie beginnt. Und noch weniger gegenüber einem Trainer, den man nicht kennt. "Ich will ja keine neuen Spieler über WhatsApp anwerben", sagt Ball. Christoph Leischwitz

Ober sticht Unter

Jörg Markert sitzt in der Zwickmühle: Sein Verein, der Bayernligist ATSV Erlangen, verliert am 30. Juni einen ziemlich guten Offensivspieler. Aber er will gleichzeitig eben auch, dass sein Sohn Lucas Markert am 1. Juli ein Profi ist. Die Frage ist in diesem Fall also nicht nur, wie das nächste Transferfenster für Amateur-Fußballer aussehen wird. Sondern auch, ob dieses dann auch mit dem Transferfenster der Profis kompatibel sein wird. Wenn man den ganz aktuellen Planungsstand der Verbände zugrunde legt - die dritte Liga spielt zu Ende, die Bayernliga pausiert bis September - dann wäre das für seinen Sohn schlicht "blöd", sagt der Vater und ATSV-Präsident.

Aber auch, wenn sie sich in Unterhaching kulant geben und im Moment noch gar nicht ausschließen wollen, dass Markert die Saison in Franken zu Ende spielen darf, so sticht für den Vater der oberbayerische Ober ganz klar den fränkischen Unter: "Lucas müsste im Sommer wechseln", sagt er. Hachings Nachwuchs-Koordinator Steffen Galm bringt noch ein anderes Argument ins Spiel: "Es ist wichtig, gleich Teil der Mannschaft zu werden", sagt er. Gerade für einen 19-Jährigen wäre es sogar sehr wichtig, die komplette Saison-Vorbereitung mitzumachen, um überhaupt Chancen auf Einsatzzeiten zu haben. Und so planen alle Beteiligten erst einmal weiter damit, dass Markert Anfang Juli mit ein paar Umzugskartons in der Münchner Vorstadt erscheint. Christoph Leischwitz

Student im Stillstand

Franz Ruppel studiert in Würzburg, er wohnt in Würzburg - und in Zukunft will er auch in Würzburg Fußball spielen. Ruppel, 20, ist Innenverteidiger. In der unterbrochenen Saison hat er für die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz gespielt, ab Sommer möchte er mit jenen Spielern für den Würzburger FV auflaufen, die er bereits aus der Universitätsmannschaft kennt. Das Problem ist nur: Es ist ungewiss, ob sein Wechsel in die Mainaustraße zustande kommt - auch wenn sich die Verantwortlichen des WFV längst mit Ruppel geeinigt haben und nur noch Gespräche mit der SG ausstehen. "Wir werden die Wechselmodalitäten mit Fulda klären", sagt Würzburgs Vorstandsvorsitzender Roland Metz. Er weiß aber: "Vorher müssen wir abwarten, welchen Weg der hessische Verband geht." Grundsätzlich findet Metz: "Umzüge, die beruflich oder studienbedingt sind, lassen sich nicht aufhalten - und dem müssen die Verbände Rechnung tragen." Sebastian Leisgang

Schweinfurter Schwächung

Den FC Schweinfurt 05 wird es ziemlich hart treffen, sollte sich der Verband entschließen, auch im Nachwuchsbereich die Saison fortzusetzen. Das zeigt ein Beispiel aus der Schweinfurter U14-Mannschaft, die schon jetzt vier Weggänge zu vermelden hat. "Die Bundesligisten bedienen sich immer wieder mit Spielern aus unserem Nachwuchsleistungszentrum", sagt Vorstandsmitglied Mirsad Spahija. Sollte nun auch der Jugendfußball seine Saison in der zweiten Jahreshälfte weiterführen, werde es besonders heikel für Schweinfurt, da das einen unmittelbaren Einfluss auf den Wettbewerb habe, wie Spahija sagt.

Jene vier Spieler, die die U14 der Nullfünfer verlassen, sind allesamt Leistungsträger, darunter ein Linksverteidiger, der ins Internat von RB Leipzig wechselt. Seit zweieinhalb Monaten steht der Wechsel bereits fest. "Da ist schon alles abgestimmt", sagt Spahija, "die Schule in Leipzig ist auch mit im Boot. Altin wird im Juli dort sein." Für Schweinfurt bedeutet das: Das Team ist erheblich geschwächt. "Deswegen sind wir gegen eine Saisonfortsetzung", betont Spahija. Sebastian Leisgang