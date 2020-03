Es war keine große Überraschung mehr, was der Bayerische Fußball-Verband (BFV) am Montagmittag zu verkünden hatte: Der Spielbetrieb für alle Fußballer in Bayern ruht "bis auf Weiteres", entsprechend den Vorgaben der Staatsregierung mindestens bis zum 19. April. Weil zuvor der Spielbetrieb lediglich bis zum 23. März ausgesetzt war, hatten einige Mannschaften den Trainingsbetrieb aufrechterhalten, oder das zumindest geplant.

Doch selbst, wenn die eine oder andere Mannschaft keinen Sinn darin sah, das Training komplett vom Plan zu streichen, so wird jetzt von Staats wegen Ruhe herrschen auf den Vereinsgeländen zwischen Hof und Bodensee. Planungssicherheit ist nun darüber hinaus gegeben, als dass der BFV die Wiederaufnahme des Spielbetriebs zwei Wochen vorher bekannt geben will - frühestens also am 5. April. "Alle Vereine können sich sicher sein, dass wir auch weiterhin die Situation permanent beobachten, dabei alle Szenarien von einer Fortsetzung des Spielbetriebs bis hin zum vollständigen Saisonabbruch im Blick haben, und alle Entscheidungen verantwortungsvoll und besonnen vorbereiten und so schnell und so transparent wie möglich kommunizieren werden", sagt BFV-Präsident Rainer Koch. Er bedankt sich gleichzeitig bei all jenen Fußballern, die die freie Zeit nutzen, um Nachbarschaftshilfe anzubieten.

Im Verband wird es allerdings in den kommenden Wochen nicht so ruhig zugehen, es gibt nach wie vor viel zu besprechen. Zwar reagiert der BFV mit den meisten Entscheidungen nur darauf, was die Politik, der DFB oder die DFL vorgeben; für den Amateurfußball müssen aber auch eigenständige Entscheidungen getroffen werden, wie es weitergeht, wenn es weitergeht. Zum Beispiel, ob der Spielbetrieb in einer bestimmten Liga auch dann wieder in vollem Umfang aufgenommen wird, wenn eine Mannschaft Ausfälle wegen Corona-Infektionen zu beklagen hat oder sich eine Mannschaft längere Zeit in Quarantäne befand.

Auch könnten verschiedene Szenarien schon besprochen werden, bevor sie eintreten. Ob beispielsweise im Falle eines Saisonabbruchs die komplette Spielzeit einfach nicht gewertet wird. Außerdem wird schon bald ein Datum gesetzt werden müssen, zu dem spätestens wieder begonnen werden müsste, um die Saison tatsächlich zu Ende spielen zu können.