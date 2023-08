Von Felix Haselsteiner, Auckland

Nach dem Viertelfinale bekam Amanda Ilestedt in der Kabine vom Rest des schwedischen Teams einen schwarzen Eimer über den Kopf gestülpt, dann begannen sie laut zu singen. "A-Amanda, A-Amanda - Ja, tiden stannar när hon går förbi" lautet die Zeile aus dem schwedischen Schlagersong von Jimmy Jansson aus dem Jahr 2007, bei der Schwedens Innenverteidigerin kurz darauf wieder von ihrem Eimer befreit wurde und sich in einer Jubeltraube wiederfand: "Ja, die Zeit bleibt stehen, wenn sie vorbeigeht." Oder eher: Wenn sie zum Kopfball geht.

Man hatte vor dem Turnier durchaus um die Torgefährlichkeit der Schwedinnen gewusst: Fridolina Rolfö vom FC Barcelona, Stina Blackstenius und Lina Hurtig vom FC Arsenal, die Liste der Stürmerinnen lässt sich fortsetzen - aber dass man sie neuerdings um Ilestedt ergänzen muss, ist doch eine Überraschung dieser WM.

Vier Tore hat die Innenverteidigerin nun erzielt, alle nach Standards, eines davon im Viertelfinale gegen Japan, als sie erneut zur Spielerin des Spiels gekürt wurde. Und da Hinata Miyazawa (fünf Tore) und Kadidiatou Diani (vier Tore) mit Japan beziehungsweise Frankreich schon aus dem Turnier ausgeschieden sind, hat Ilestedt nun ausgesprochen gute Chancen darauf, den goldenen Schuh des Turniers zu gewinnen und damit Nachfolgerin von Spielerinnen wie Birgit Prinz, Megan Rapinoe und Marta zu werden.

Eine "komische" Situation sei das gewesen vor ihrem Tor, sagte Ilestedt später über die Verwirrung, die im japanischen Strafraum geherrscht hatte: "Ich dachte, ich mache ihn einfach rein." Sie klingt längst wie eine Stürmerin, diese Abwehrchefin, die mit Magdalena Eriksson einen der besten Defensivverbünde im Turnier organisiert. Ilestedt ist eine der Anführerinnen eines Teams, das sich allerdings kategorisch weigert, Einzelspielerinnen hervorzuheben und das gar nicht genug betonen kann, wie gut es harmoniert nach all den Jahren.

Viele Teams sprechen von Mentalität und Zusammenhalt - die Schwedinnen leben es vor

Beim vierten Turnier hintereinander stehen die Schwedinnen nun mindestens im Halbfinale, eine WM-Medaille in Bronze und eine Olympiamedaille in Silber hat auch Ilestedt schon zuhause, nur ein Titel fehlt noch in der Sammlung der Innenverteidigerin vom FC Arsenal, die von 2017 bis 2021 in Deutschland beim 1. FFC Frankfurt und beim FC Bayern spielte.

Warum es diesmal passen könnte für die Schwedinnen? Wegen Ilestedts Torgefahr, klar. Und auch deshalb, weil bei der Weltmeisterschaft viel von Zusammenhalt und Mentalität gesprochen wird - und die Schwedinnen das tatsächlich ausleben. Hörbar ist das, weil sie inzwischen eine 23-köpfige, semi-professionelle Karaokegruppe geworden sind. ABBA wurde natürlich schon häufiger zum Besten gegeben, auch der landesweit bekannte Klassiker vom Eurovision Song Contest 1988 - "Stad i ljus" von Tommy Körberg - war zu hören, bei der Ankunft im Teamhotel nach dem Viertelfinale. Im Falle eines WM-Triumphs würde sich ein Hit selbstredend aufdrängen, noch einmal von ABBA: "The Winner Takes It All."