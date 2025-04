Amanal Petros ist beim Halbmarathon in Berlin als erster deutscher Läufer unter einer Stunde geblieben. Der 29-jährige Athlet von Hannover 96 erreichte bei windigen Verhältnissen in der Berliner Innenstadt in 59:31 Minuten als Dritter das Ziel. Bei den Frauen überquerte die zweimalige Hindernis-Europameisterin Gesa Krause als Elfte in 1:10:02 Stunden die Ziellinie. Die Düsseldorferin Esther Pfeiffer wurde beim Sieg der Äthiopierin Fotyen Tesfay Haiylu (1:03:35) in persönlicher Bestzeit von 1:09:15 Stunden Siebte.