Von Johannes Aumüller

Am Quai des Allobroges, eingeklemmt zwischen Innenstadt und Flüsschen Arly, haben die Veranstalter der Tour de France in Albertville einen sogenannten Fanpark aufgestellt. Selbstverständlich steht dort alles im Zeichen der Rundfahrt und des Velos. Wer will, kann hier virtuell ein paar der schweren Tour-Anstiege hinaufradeln. Und wer einen frischgemixten Obstsaft trinken möchte, muss den sich erst einmal verdienen, indem er durch das Kurbeln auf einem Fahrrad das Küchengerät bewegt, das sich vor dem Lenkervorbau befindet.

Die meisten Stände hier strahlen in den Farben der Tour, gelb und grün und weiß mit roten Punkten - wie die begehrten Ehrentrikots der Rundfahrt. Nur auf der anderen Seite der Straße ist ein etwas dunklerer Truck zu sehen. Auf dessen Ladefläche stehen zwei Räder, und im Hintergrund erklingt französischer Chanson, aber an den Seiten sind schwer bewaffnete Soldaten abgebildet. Die französische Fremdenlegion nutzt den Ruhetag der Tour als Möglichkeit, um auf ihre neue Rekrutierungsrunde aufmerksam zu machen; also jener militärische Verband mit 10 000 Mitgliedern aus rund 150 Ländern, der als eine der härtesten Elitetruppen der Welt gilt.

Zwar steht seit geraumer Zeit der Plan, dass die Legion mit einigen Reformen ihre unselige Historie überwindet und ihren schlechten Ruf abstreift. Sie braucht und sucht neue Mitglieder, und sportliche Großveranstaltungen sind da eine naheliegende Gelegenheit, um auf sich aufmerksam zu machen. Aber hier, bei der friedlichen Tour? Eine Rekrutierungsaktion? An insgesamt sieben Etappenorten will die Legion werben, das nächste Mal an diesem Samstag in Quillan. Die Rundfahrt-Organisatoren von der Aso erklären die Anwesenheit des Militärverbandes so: Man habe eine generelle Vereinbarung mit dem Ministerium, das für die Fremdenlegion zuständig sei, und deswegen sei die manchmal vor Ort. Und warum es diese Vereinbarung gibt? "Weil wir eine gute Beziehung mit dem Ministerium haben."

Vor mehr als einem Jahrhundert gab es mal einen Sieger der Frankreich-Rundfahrt, der sich der Fremdenlegion anschloss: den Luxemburger Francois Faber, der 1909 die Tour als erster Ausländer überhaupt gewann und 1915 als Fremdenlegionär in einer Schlacht des ersten Weltkrieges fiel. "Nicht jeder ist Francois Faber, aber jeder kann Legionär sein", lautet ein Spruch zur Kampagne. Wobei dieser Satz die Frage aufwirft: Will die Legion jetzt eigentlich neue Mitglieder beim Publikum finden - oder im Peloton?