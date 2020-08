DTM-Champion Rene Rast hat seinen Sieg beim zweiten Saisonlauf der Tourenwagenserie in Spa am Grünen Tisch verloren. Der Audi-Pilot hatte sich einen unerlaubten Vorteil verschafft und wird daher nachträglich mit einer Zehn-Sekunden-Strafe belegt. Neuer Sieger des Rennens ist der Schweizer Nico Müller vor dem Niederländer Robin Frijns und Rast. Der Deutsche hatte in der Schlussphase des Rennens am 2. August das Push-to-Pass-System aktiviert, obwohl er dieses als Führender nicht hätte nutzen dürfen. Nico Müller hat seine Siegesserie im Deutschen Tourenwagen-Masters fortgesetzt und Hersteller Audi den saisonübergreifend den zehnten Sieg in Folge beschert. Am Samstag setzte sich der 28-jährige Schweizer nach seinen Erfolgen im Spa auch auf dem Lausitzring gegen die Konkurrenz durch. Auf den zweiten Rang fuhr der Südafrikaner Sheldon van der Linde, der damit BMW den ersten Podestplatz in dieser Saison sicherte. Quali-Sieger Robin Frijns aus den Niederlanden wurde Dritter vor dem früheren DTM-Champion Marco Wittmann.