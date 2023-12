Nächste Absage im alpinen Ski-Weltcup: Auch die Abfahrt der Männer in Beaver Creek am Freitag konnte nicht stattfinden. Der Start war zuvor zunächst mehrmals verschoben worden, um Helfern zu ermöglichen, den in der Nacht gefallenen Neuschnee aus der Strecke zu schieben. Letztlich waren die Bemühungen umsonst. Die Sicherheit der Athleten habe Priorität, teilte der Weltverband Fis mit.