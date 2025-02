Alpine Skiweltmeisterschaften in Österreich, das beschwört ganz große Gefühle herauf. Aber was, wenn die Form der heimischen Athleten nicht mithält mit den Erwartungen? Ein Streifzug durchs Zentrum einer mal wieder nervösen Skination.

Von Korbinian Eisenberger, Saalbach-Hinterglemm

Josef Gensbichler war damals schon dabei. Die Skination Österreich schaute mit Stolz zu ihren Rennfahrern auf – und hinauf: Dort, wo nun wieder um Medaillen gerast wird, bewirtschaftete Gensbichler einst die Hintermaisalm. Am Zwölferkogel ist der 61-Jährige aufgewachsen, den Skiberg in Saalbach-Hinterglemm kennt kaum jemand so gut wie er. Seine Sachertorte ist im Glemmtal bis heute ein Geheimtipp der Einheimischen. Auch, weil Gensbichler sein Gebäck samt Schlagobers schon damals servierte: 1991, als Stephan Eberharter bei den ersten Weltmeisterschaften in Saalbach-Hinterglemm zwei Sahnetage erwischte, Doppelgold für Österreich gewann und das Alpenland in eine Ekstase versetzte, von der die Älteren hier noch heute erzählen.